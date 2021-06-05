MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAntalya lise taban puanları 2021! Antalya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
GeriEğitim Antalya lise taban puanları 2021! Antalya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 05.06.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Antalya lise taban puanları 2021! Antalya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya lise taban puanları 2021! Antalya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Antalya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Antalya LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Antalya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180468,47650,670,01
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238449,81811,760,3
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170439,28432,640,02
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170438,19822,750,04
ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204437,85582,780,68
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204435,81042,990,18
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238428,09763,811,35
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150419,69834,840,82
ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238417,59755,132,84
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170417,22695,170,8
ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204410,83886,093,12
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136410,71526,110,5
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90408,28366,480,1
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204405,80926,882,64
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136402,64557,41,19
ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238400,46847,782,76
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170398,41148,140,98
ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120392,24379,280,15
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170389,46089,851,56
ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238386,256810,50,43
ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90384,61710,852,77
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170379,3215122,92
ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120376,393912,690,37
ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170374,120313,236,26
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120372,21113,694,04
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136362,373616,196,12
ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150354,286418,416,92
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60352,530418,910,47
ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170351,532519,198,19
ANTALYA / MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204348,415320,116,95
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120343,331921,635,75
ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60340,086422,639,65
ANTALYA / ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30338,072723,2612,43
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60331,6725,3410,48
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30328,041426,569,11
ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102327,494926,749,94
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30326,264627,1612,64
ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30323,639128,0813,44
ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,38229,2515,48
ANTALYA / KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30319,144929,79,63
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120314,596131,47,53
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60308,010633,9214,07
ANTALYA / GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30277,381747,665,11
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60271,161550,9220,33
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60265,786353,8516,22
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30262,02635621,16
ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60210,671288,3312,25

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi