Antalya lise taban puanları 2021! Antalya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Antalya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,4765 0,67 0,01 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 449,8181 1,76 0,3 ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 439,2843 2,64 0,02 ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 438,1982 2,75 0,04 ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 437,8558 2,78 0,68

ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 435,8104 2,99 0,18 ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 428,0976 3,81 1,35 ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 419,6983 4,84 0,82 ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 417,5975 5,13 2,84 ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 417,2269 5,17 0,8 ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 410,8388 6,09 3,12 ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 410,7152 6,11 0,5

ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 408,2836 6,48 0,1 ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 405,8092 6,88 2,64 ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 402,6455 7,4 1,19 ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 400,4684 7,78 2,76 ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 398,4114 8,14 0,98 ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 392,2437 9,28 0,15 ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 389,4608 9,85 1,56 ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 386,2568 10,5 0,43 ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 384,617 10,85 2,77