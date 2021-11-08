Ant kelimesinin eş anlamlısı nedir? Andın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Ant kelimesiyle örnek cümleler

1- Defalarca ant içmiş olmasına rağmen yine sözünde durmadı.

2- Ben onu sonsuza kadar seveceğime ant ettim, andımı da hiçbir şekilde bozmayacağım.

Ant Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Söz:

''Söz vermek'' şeklinde kullanılan bu kelime ant ile eş anlamlıdır.

2- Peyman:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan peyman kelimesi, günlük konuşmalardan çok edebi eserlerde kullanılır. Bu kelime birçok tamlamada da yer alır. Örneğin ifsat-ı peyman, verdiği sözü tutmamak ve vaadini yerine getirmemek demektir.

3- Yemin:

Yemin etmek bir şeyi yapacağına dair söz vermek anlamına gelir.

4- Kasem:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan kasem kelimesi de ant ve yemin ile eş anlamlıdır.

Ant Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Ne olursa olsun insan verdiği ''sözü'' tutmalı.

2- Ya ''sözünü'' tutarsan ya da bir daha seninle asla görüşmem.

Haberin Devamı

3- Eskiden ''peyman'' altın değerindeydi şimdi çöp kadar değeri yok.

4- Yalan yere ''yemin'' eden insanların başkalarından çok kendilerine saygıları yok demektir.

5- Seni asla bırakmayacağıma ''kasem'' ederim.