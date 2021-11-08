Ant kelimesinin eş anlamlısı nedir? Andın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Ant kelimesiyle örnek cümleler
1- Defalarca ant içmiş olmasına rağmen yine sözünde durmadı.
2- Ben onu sonsuza kadar seveceğime ant ettim, andımı da hiçbir şekilde bozmayacağım.
Ant Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Söz:
''Söz vermek'' şeklinde kullanılan bu kelime ant ile eş anlamlıdır.
2- Peyman:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan peyman kelimesi, günlük konuşmalardan çok edebi eserlerde kullanılır. Bu kelime birçok tamlamada da yer alır. Örneğin ifsat-ı peyman, verdiği sözü tutmamak ve vaadini yerine getirmemek demektir.
3- Yemin:
Yemin etmek bir şeyi yapacağına dair söz vermek anlamına gelir.
4- Kasem:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan kasem kelimesi de ant ve yemin ile eş anlamlıdır.
Ant Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Ne olursa olsun insan verdiği ''sözü'' tutmalı.
2- Ya ''sözünü'' tutarsan ya da bir daha seninle asla görüşmem.
3- Eskiden ''peyman'' altın değerindeydi şimdi çöp kadar değeri yok.
4- Yalan yere ''yemin'' eden insanların başkalarından çok kendilerine saygıları yok demektir.
5- Seni asla bırakmayacağıma ''kasem'' ederim.