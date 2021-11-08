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Ant kelimesinin eş anlamlısı nedir? Andın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#ANT#Ant Nedir
Ant kelimesinin eş anlamlısı nedir Andın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

1. yüzyıldan beri kullanılmakta olan ant kelimesi, söz anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ''ant içmek'' şeklinde yazılır. İki ya da daha fazla sayıda devletin belli başlı kararlar doğrultusunda imzaladıkları resmi belgelere antlaşma denir. Örnekler: 1- Barış Antlaşması 2- Saldırmazlık Antlaşması. Ant kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Ant kelimesiyle örnek cümleler

 1- Defalarca ant içmiş olmasına rağmen yine sözünde durmadı.

 2- Ben onu sonsuza kadar seveceğime ant ettim, andımı da hiçbir şekilde bozmayacağım.

 Ant Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Söz:

 ''Söz vermek'' şeklinde kullanılan bu kelime ant ile eş anlamlıdır.

 2- Peyman:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan peyman kelimesi, günlük konuşmalardan çok edebi eserlerde kullanılır. Bu kelime birçok tamlamada da yer alır. Örneğin ifsat-ı peyman, verdiği sözü tutmamak ve vaadini yerine getirmemek demektir.

 3- Yemin:

 Yemin etmek bir şeyi yapacağına dair söz vermek anlamına gelir.

 4- Kasem:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan kasem kelimesi de ant ve yemin ile eş anlamlıdır.

 Ant Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Ne olursa olsun insan verdiği ''sözü'' tutmalı.

 2- Ya ''sözünü'' tutarsan ya da bir daha seninle asla görüşmem.

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 3- Eskiden ''peyman'' altın değerindeydi şimdi çöp kadar değeri yok.

 4- Yalan yere ''yemin'' eden insanların başkalarından çok kendilerine saygıları yok demektir.

 5- Seni asla bırakmayacağıma ''kasem'' ederim.

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