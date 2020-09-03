Anne ve oğul aynı kampüste

Mukaddes Şimşek, Samsun’dan yanına gelen lise son sınıf öğrencisi yeğenine örnek olmak için onunla birlikte üniversite sınavına hazırlandı. Pandemi sürecinde evde geçirdiği boş zamanları da değerlendiren Şimşek, gece gündüz çalışarak üniversite sınavına hazırlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren Şimşek, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne yerleşti.

‘SAMSUN’DAN YANIMA GELEN YEĞENİMLE BİRLİKTE SINAVA HAZIRLANDIM’

Mukaddes Şimşek’in iki çocuğundan birisi olan Yağızhan Şimşek de Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim görüyor. 3’üncü sınıf öğrencisi olan Yağızhan Şimşek, annesiyle aynı kampüsü paylaşacak. Oğluyla birlikte aynı kampüste olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Mukaddes Şimşek, oğlunun arkadaşlarının da duruma şaşırdıklarını söyledi. Başta yeğeni olmak üzere gençlere ve kadınlara örnek olmak için sınava hazırlandığını belirten Mukaddes Şimşek, şöyle konuştu:

“Yıllardır Kocaeli’de eğitime ve engellilere destek olmak için sosyal sorumluluk projelerine katılıyorum. Gençlerin eğitim alabilmesi için elimden geleni yaptım. Bu sene de örnek olma adına, okumanın yaşının olmadığı ve hayallerimizin son kullanma tarihi olmadığı adına Samsun’dan yanıma gelen yeğenim ile birlikte üniversite sınavına hazırlandım. Yeğenimin mücadeleyi bırakmaması için, başarılı olması için birlikte sınava hazırlandık. İkimizde üniversiteye yerleştik. Pandemi süreci bizim için büyük bir fırsata dönüşmüş oldu. O dönemde hala yeğen çok güzel çalışma fırsatı bulduk.

OĞLUMLA AYNI BAHÇEDE EĞİTİM GÖRMEK, AYNI SIRALARI PAYLAŞMAK APAYRI BİR DUYGU

Oğlumla aynı kampüsü paylaşacak olmak beni heyecanlandırıyor. Umarım bu herkese, kadınlarımıza gençlerimize örnek olur. Çünkü gerçekten okumanın yaşı yok. hiçbir şey için de geç olmadığını düşünüyorum. Belki bu saatten sonra bir iş hayatım olmaz ama ben de akademisyenlik yolunda eğitimimi daha ileri taşırım diye düşünüyorum. Dilerim bir gün bu üniversiteden mezun olduğumuz günleri de görürüz. Oğlumla aynı üniversiteye yerleşmiş olmak çok güzel bir duygu kattı. Her anneye nasip olmayacak bir şey. Oğlum da Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi. Fakültelerimiz karşı karşıya. Oğlumla aynı bahçede eğitim görmek, aynı sıraları paylaşmak apayrı bir duygu. Ben onunla gurur duyuyorum. O da benimle gurur duyduğunu söylüyor. Hayatım boyunca çocuklarıma örnek olmak istemiştim. Bir konu hakkında bilmiyorum demek kişiliğimde yok. Bilmediğim bir şeyi bile okuyup, araştırıp bilgi hazineme ekledim.”

‘ANNEMLE AYNI KAMPÜSTE OKUYACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Arkadaşlarına annesinin üniversiteye yerleştiğini söylediğinde şaşırdıklarını söyleyen Yağızhan Şimşek ise, “Annem kuzenimi desteklemek amacıyla üniversite sınavına girdi ve siyaset ve kamu yönetimi bölümünü kazandı. Onunla gurur duyuyorum. Ben de o süreçte anneme ve kuzenime destek olmaya çalıştım. Yine de benim beklediğimden daha iyi bir başarı sağladı. Annemle aynı kampüste okuyacağım için çok mutluyum. Biraz heyecanlıyım. Daha önce ailemden hiçbiriyle aynı yerde okumadım. Ama mutluyum. Arkadaşlarıma anlattım. Onlar da şaşırdılar. Sonra onlar da annem adına mutlu oldu. Ama genel olarak bu yaşta üniversite kazanmasına şaşırdılar” dedi.