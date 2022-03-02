Anlatmaya bağlı edebi metinler nedir ve özellikleri nelerdir? Anlatmaya bağlı edebi metinlerin yapı unsurları

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Edebiyat söz konusu olduğu zaman özellikle anlatmaya bağlı edebi metinler ön plana çıkıyor. Zira birçok farklı eser ve yazılı kaynak söz konusu olduğu zaman, genelde anlatmaya bağlı edebi metinler olduğunu ifade etmek gerekir. Aynı zamanda farklı türler üzerinden ele alınmış ve günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli edebi metin olduğunu da söylemek mümkün.

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Nedir?

Kurmaca ürün olan metinler anlatmaya bağlı edebi metinler olarak ifade edilebilir. Özellikle bunlar içerisinde masal, hikaye ve roman gibi türler yer alır. Yazarın kurgu neticesinde oluşturduğu ve hazır hale getirdiği metinler olarak ifade etmek mümkün. Kendi bakış açısı ile beraber yazarın kullandığı cümleler üzerinden meydana gelmiş edebi türlerdir. Özellikle bu konuda birçok farklı tür üzerinden romanlar önemli bir yer taşır. Herhangi bir olay çerçevesinde karakterlerin analizi ile beraber, kurgulanmış olan birçok farklı anlatmaya bağlı edebi metinler bulunmaktadır. Üstelik masal ve hikaye ve romanın yanı sıra daha birçok farklı tür üzerinden ele alındığını söylemek gerekir.

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Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Özellikleri Nelerdir?

Anlatmaya bağlı edebi metinler belli başlı bazı özellikleri ile ön plana çıkar. Barındırmış olduğu özellikler ile beraber ayrıca farklı türler üzerinden ele alınır ve hazırlanır.

- Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların bir anlatıcı tarafından tasarlanması ile ortaya çıkar.

- Anlatmaya bağlı olan bu metinler kurmaca metinlerdir.

- Olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman ile beraber bu gibi farklı unsurlardan meydana gelir.

- Bu metinlerde ilahi bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı ve gözlemci anlatıcı gibi 3 farklı bakış üzerinde ele alınır.

Bu şekilde yukarıda olduğu gibi farklı özellikleri ile beraber anlatmaya bağlı edebi metinlerin kurgusu gerçekleşir. Özellikle geçmişten günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli yazar ve eseri anlatmaya bağlı edebi metinlerden oluşmaktadır. En çok tercih edilen ve değerlendirilen edebiyat türü olduğunu ifade etmek gerekir.

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Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerin Yapı Unsurları

Anlatmaya bağlı edebi metinlerin yapı unsurları belli başlı bazı kriterler doğrultusunda ön plana çıkar. Bunlar içerisinde olay örgüsü, kişiler ve zaman ile beraber mekan yer alır. Genel olarak giriş ve gelişme ile beraber sonuç güçlüsü üzerinden kurgu gerçekleşir. Belli bir çatışma etrafında gerçekleşen olaylar, değişik anlatıcı türleri üzerinden ele alınır. Bu durum ilahi bakış açısı ile beraber kahraman gözünden ve üçüncü kişi eşliğinde değerlendirilir. Bu noktada olay, anlatmaya bağlı edebi metinlerin en önemli yapı unsurudur. Olay üzerinden gelişen unsurlar ile beraber kişiler, zaman ve mekan buna bağlı olarak belirlenir.

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Anlatmaya Bağlı Edebi Metin Türleri

Farklı türler üzerinden ele alınan anlatmaya bağlı edebi metinler, birçok seçeneği kapsamaktadır. Bu seçenekler içerisinde ise yüzyıllar boyunca oldukça önemli yazarlar ve eserler ortaya çıkmıştır.

- Roman

- Masal

- Fabl

- Halk hikayesi

- Destan

- Mesnevi

- Manzum hikaye

- Hikaye

Bu şekilde yukarıdaki türleri ile beraber anlatmaya bağlı edebi metinler amaca uygun olarak ele alınır. Günümüzde ise yine edebiyat açısından en çok değerlendirilen, yazılan ve aynı zamanda okunan tür olarak ifade etmek mümkün.