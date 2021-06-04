MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAnkara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları
GeriEğitim Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 04.06.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Ankara'da sınavla öğrenci alan okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemi yapacak. İşte 2021 yılına ait Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Ankara'da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Tercih robotuna şu an için erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanEn Yüksek Yüzdelik DilimEn Düşük Yüzdelik Dilim
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120495,10,090,01
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce330484,210,720,01
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120483,710,750,09
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240475,271,480,72
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150474,761,530,2
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150470,761,930,2
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150469,342,070,11
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180468,212,190,25
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180463,22,731,68
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce300461,452,940,11
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150459,063,220,81
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120457,353,432,28
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180450,494,332,1
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240450,234,362,2
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca60448,934,531,45
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180447,584,712,22
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120447,14,783,3
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120443,045,352,92
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekÇince60441,765,543,94
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180441,165,632,78
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150438,536,022,15
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150437,026,250,93
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce1504356,560,81
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce210432,796,910,54
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150431,167,161,25
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180430,127,332,67
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce604297,50,63
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150428,717,552,85
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150427,597,732,38
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60425,478,080,46
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120420,988,854,72
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120416,89,585,44
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60415,889,752,09
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180413,2710,221,74
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120412,5110,361,84
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120411,9710,460,11
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150411,1910,615,53
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150407,7211,282,6
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30401,1712,628,09
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30398,513,186,75
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120396,6513,588,39
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120395,6813,82,56
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90395,3913,867,24
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60395,2713,896,41
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90389,2715,248,61
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120387,3515,76,53
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30378,9317,757
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30378,1117,969,25
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60371,5719,727,9
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30368,0820,6912,44
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120366,1521,222,77
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90364,0421,827,65
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30360,8322,7812,87
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120359,4723,196,97
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120358,3923,518,09
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30356,5824,078,58
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30356,0424,2311,48
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120355,8624,297,25
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90353,4625,055,8
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60352,425,45,82
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60341,9528,878,89
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30341,728,9619,14
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60338,5430,0713,05
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60336,7230,715,49
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30336,0830,939,43
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30335,893112,87
ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60335,5131,138
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30329,3133,3917,19
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30325,9534,638,59
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30322,7535,8615,4
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90321,2136,467,67
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,4636,7514,68
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30319,1237,2721,51
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30312,4339,9319,3
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30310,4940,7216,47
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30310,2240,8313,5
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30310,1540,8621,09
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30310,140,8815,92
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30309,341,2111,77
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30308,1641,698,88
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30306,5942,3319,5
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30299,4645,3417,84
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30298,5945,7225,41
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30297,7746,0726,52
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,7946,9325,65
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30290,8349,124,58
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30290,3249,3219,82
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30289,9449,4918,24
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30289,4349,7226,09
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30286,8550,8616,48
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30279,6954,0818,9
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30273,7656,7930,91
ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30269,9658,5625,31
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30258,4863,9533,28
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30258,4163,9825,43
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30256,7164,7924,22
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30256,0665,135
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30245,2170,2813,4
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça30244,8270,4712,75
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30214,3385,2439,68
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi