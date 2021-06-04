Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimler ve taban puanları

Ankara'da liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim