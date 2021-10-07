Anemi ne demek, ne anlama geliyor? Anemi kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Anemi kelimesi tıp alanı içerisinde sık sık kullanılmaktadır. Bu bakımdan oldukça önemli bir kelime olmaktadır.

Anemi Kelimesinin Türk Dil Kurumu’na Göre Anlamı Nedir?

Anemi kelimesi Fransızca kökenli olan bir kelimedir. Anemi kelimesi Türkçe içerisine Fransızcadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu içinde anemi kelimesinin anlamı şu biçimdedir:

Kansızlık

Şeklinde olmaktadır.

Anemi Nedir?

Kana rengini verebilen ve oksijenin hücrelere taşınabilmesini sağlamakta olan proteine hemoglobin adı verilmektedir. Hemoglobin, kan içerisindeki kırmızı kan hücreleri bir diğer deyiş ile alyuvarlar tarafından taşınmaktadır.

Kanda yer alan hemoglobin proteinin normal düzeyinin altına düşmesi ya da alyuvarların mevcut sayısının azalması durumuna ise anemi (kansızlık) durumu meydana gelmektedir. Aneminin pek çok tipi bulunmaktadır. Sonradan oluşabileceği gibi doğumsal nitelikte de olabilmektedir. Kansızlık oldukça önemli bir hastalıktır ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.