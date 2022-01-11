Anayasa Mahkemesi'nin görevleri ve yetkileri nelerdir? (Maddeler halinde)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan ettiFenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti#Fenerbahçe
Vahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktıVahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktı#Azra Gülendam Haytaoğlu
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğlunun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecekBakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecek#Adil Karaismailoğlu
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğulduBodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu#BODRUM
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılarSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar#Sedefnur Çağlar
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da... #Galatasarayu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Anayasa Mahkemesi'nin görevleri ve yetkileri nelerdir? (Maddeler halinde)

#Anayasa Mahkemesi#TBMM#Yüce Divan
Anayasa Mahkemesinin görevleri ve yetkileri nelerdir (Maddeler halinde)

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile kuruldu. Anayasa Mahkemesinin görevi, yetkileri, çalışma ve yargılama usulü ile kararlarının niteliği 1961 Anayasası’da düzenlendi. Anayasa Mahkemesinin Yargılama Usulleri ve Kuruluşu Hakkındaki 44 sayılı Kanun 22/4/1962’de kabul edildi. Anayasa mahkemesinin görevleri ve yetkileri nelerdirs sizler için derledik.

Haberin Devamı

Anayasa Mahkemesi başkanı ise, Zühtü Arslan’dır. Zühtü Arslan YÖK tarafından gösterilen üç aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

 Anayasa Mahkemesinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasaya uygunluğunun belirlenmesi ve Anayasanın yorumlanması konusunda Kosova Cumhuriyetinde nihai mercidir.

Mahkeme, ülke kurumlarının Anayasaya uygun olarak faaliyet göstermeleri ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan bireysel hakların korunmasını da sağlar.

Adalet mahkemeleri delillerin alınması, olguların incelenmesi ve oluşturulmasının meşruiyeti konuları üzerinde dururken, Anayasa Mahkemesi olağan adli süreçlerin sadece anayasal denetiminin yapılması üzerinde durur.

Haberin Devamı

Anayasa Mahkemesi kararlarının ülkedeki bütün kamu otoritelerine yönelik hukuki bağlayıcılığı vardır. Fakat Mahkeme’nin kendi kendine dava inceleme sürecini başlatma yetkisine de sahip değildir. Diğer muadil mahkemelerdin pek çoğunda olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi de Anayasa ile başvurma yetkisi verilmiş olan taraflar tarafından spesifik konularda yapılan başvuruları hakkında karar alma ve inceleme yapma yetkisine sahiptir.

Anayasa Mahkemesi temel olarak, Cumhurbaşkanı kararnamelerinin, kanunların ve TBMM İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas açısından, Anayasa değişikliklerinin de sadece şekil açısından uygunluğunu denetler.

Yasama organının işlemlerinin düzenli bir şekilde denetlenmesi, hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden birisidir. Bu gereklilik doğrultusunda, ülkemizde ilk defa 1961 Anayasası'nda kendine yer edinen Anayasa Mahkemesi, günümüzde de kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirir.

Tüm anayasa şikayeti başvurularını karara bağlayan ve gerektiği zaman Yüce Divan sıfatını kullanan bir yüksek mahkemedir.

Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yapar ve şartların mevcut olması durumunda siyasi partilerin kapatılmasına da karar verir.

Anayasa Mahkemesi tarafından siyasi partilerin mal edinimleri gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespit edilmesi bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini de yerine getirirken Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği tüm kararlar ise, kesindir. Mali denetim kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar ise; para cezası, temelli kapatma, hazine yardımından yoksun bırakma, sorumlular için hapis cezasıdır.

Haberin Devamı

Herkes, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında yer alan anayasal hak ve özgürlüklerinden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiası ile kanun yollarını tüketmiş olması şartı ile Anayasa Mahkemesine bireysel olarak başvuruda bulunabilir.

Anayasa Uygunluk Denetimi

 Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya uygunluk denetimine tabi olan işlemler şunlardır;

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Kanunlar,

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü,

Anayasa Değişiklikleridir.

Yüce Divan

 Anayasa Mahkemesinin görevi ile ilgili suçlardan dolayı;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,

Cumhurbaşkanını,

Bakanlar Kurulu üyelerini,

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan Yargıtay ve üyelerini,

Cumhuriyet Başsavcı vekilini,

Başsavcılarını,

Haberin Devamı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkan ve üyelerini,

Genelkurmay Başkanını,

Sayıştay Başkan ve üyelerini,

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını,

Jandarma Genel Komutanını yüce divan sıfatı ile yargılar.

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Baş savcı vekili ya da Cumhuriyet Başsavcısı yapar.

 Siyasi Partilerin Kapatılmasına Karar Vermek

 Anayasa Mahkemesinin en önemli görev ve yetkileri arasında ise, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak yer alır. Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava ile Anayasa Mahkemesinin vereceği karar ile ancak mümkün olur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anayasa Mahkemesi#TBMM#Yüce Divan

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı