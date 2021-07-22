Amortisör takozu ne işe yarar? Bozulursa ne olur?

Amortisör, titreşimi kontrol etmek için süspansiyonu araç gövdesine sabitler, stabilite sağlar ve sürüşü daha konforlu hale getirir.

Amortisör Takozu Ne İşe Yarar?

Amortisörlerin işlevi, aracınızın lastiklerinin tutarlı bir şekilde yerde kalmasını sağlamaktır. Bunu, süspansiyonun ve yayların nasıl hareket ettiğini yöneterek yaparlar. Lastiklerinizin düz sürerken, viraj alırken, yokuşların üzerinden geçerken veya engebeli bir yolda sürerken daima yolla temas etmesini sağlar. Böyle bir yolda sürüşten kaynaklanan tüm titreşimler ve sarsıntı, bir aracın yayları ve amortisörleri tarafından emilir. Bu yüzden Amortisör takozu olarak da adlandırılır.

Yaygın olarak "şok" olarak adlandırılan amortisör, bir aracın tekerleklerinin yukarı / aşağı hareketini kontrol etmekten sorumlu bir süspansiyon bileşenidir. Yaylar, esas olarak yoldaki tümseklerden emilen enerjiyi amortisörler olmadan idare ederken, aracınız bir tümseğe çarptıktan sonra bir süre yaylar üzerinde zıplamaya devam eder. Amortisörler, bu istenmeyen yay hareketini emer. Bu işlem sönümleme olarak bilinir ve çok az kontrolle sürmek istemediğiniz sürece kritiktir.

Kısaca Amortisöt takozu; darbe emici montajı, amortisör ile şasi arasındaki üst mil veya bağlantıdır. Aracın şasisine bağlanmak için aracın dikme tertibatlarının üst kısmı için montaj noktası görevi görür. Araç ağırlığını destekler, yaylı desteğin yönlendirilmesini sağlar ve şasiye titreşim ve seslerin girmesini engeller.

Amortisör Takozu Bozulursa Ne Olur?

Bir veya daha fazla amortisör sonunda bozulabilir ve sonuçta çalışmayabilir. Pek çok insan, garip semptomlar ortaya çıktığında hangisinin kötüye gittiğini anlamakta güçlük çekiyor. Amortisörünüzün arızalı olduğunu gösterebilecek en yaygın altı işaret bulunmaktadır.

Vurma Gürültüsü;

Çeşitli tümsekler, hız tümsekleri veya çukurların üzerinden geçtiğinizde ve bir çarpma sesi duyduğunuzda, muhtemelen amortisör takmışsınız demektir. Gürültü, aslında arabanızın şasisine çarpan helezon yayları olabilir. Amortisörün her iki ucundaki noktalar kauçuk burçlar içerir. Lastik burçta bir çatlak oluşursa sürüş sırasında bir tümseğe her vurduğunuzda duyabileceğiniz bir vurma sesiyle sonuçlanacaktır.

Titreşimler;

Amortisörün içinde valfler ve piston contaları vardır. Herhangi biri çok aşınırsa, sıvı akışı kontrol edilmeyecek ve piston contası ve / veya valf boyunca hareket edecektir. Bu gerçekleştiğinde, direksiyon simidi, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, bir tümseğin üzerinden her geçtiğinizde titreyecektir.

Sıvı Sızıntısı;

Amortisörün gövdesi, sızıntıyı önlemek için contalara sahiptir. Bir süre sonra, bu contalar, amortisör gövdesinin yan tarafı boyunca yere düşene kadar sıvı sızdırmaya başlayacaktır. Şok çok fazla sıvı kaybederse, o zaman düzgün çalışmayacaktır.

Sapma;

Dönerken fren pedalına basarsanız, savrulma veya burun dalışı yaşayabilirsiniz. Amortisör arızalı olduğunda, siz dönerken arabanızın ağırlığı ters yönde hareket edecektir. Bu, sapmanıza neden olacak ve gitmek istediğiniz yöne doğru dönüşü düzeltmek için daha fazla çalışma gerekecek.

Frenlerin Tepkisi;

Fren pedalına basarsanız, arabanızın yavaşlaması ve durması biraz zaman alırsa, amortisörünüzün arızalı olma ihtimali vardır. Bu, piston çubuğunun uzunluğunun araç tarafından yeterince hızlı alınamamasından kaynaklanabilir. Yani aracın bu görevi tamamlaması için daha fazla zamana ihtiyacı var.

Lastik Aşınmasında Eşitsizlik;

Kötü bir amortisör, lastiklerinizin yola dengesiz bir şekilde yerleştirilmesine neden olacağından, siz sürerken arabanız zıplamaya başlayacaktır. Lastiğinizin yalnızca belirli bölgeleri yola gerçekten temas edecek ve bu da bu alanların yola değmeyen alanlardan daha fazla aşınmasına neden olacaktır. Bu nedenle, eşit olmayan lastik aşınması yaşarsınız.