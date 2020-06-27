MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAmeliyatlı aday sınava böyle geldi
GeriEğitim Ameliyatlı aday sınava böyle geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
İHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Ameliyatlı aday sınava böyle geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ameliyatlı aday sınava böyle geldi
Abone Olgoogle-news

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göktepe, nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

Esenyurt’ta ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalyede olan Merve Göker, sabah 07.30’da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı. Nakil aracına annesiyle bindirilen Göker, Kağıthane’deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne götürüldü. Sınava gireceği bina önüne kadar götürülen Göker’in annesi Vartuhi Altuntepe, “Esenyurt Belediyesi ekipleri kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldular. ÖSYM sınavında da kızımı okuluma sınava götürüyor. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Ameliyatlı aday sınava böyle geldi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle