Altı üniversiteye yeni rektör

- Hacettepe Üniversitesi’nde görev süresini tamamlayan rektörün yerine YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Prof. Dr. Güran’ın alışıla gelmişin dışında tıp alanında değil, siyasal bilimlerde kariyer yapmış olması dikkat çekti.

- Bir süre önce istifa eden Anadolu Üniversitesi rektörünün yerine atanan isim Prof. Dr. Fuat Erdal oldu.

- Nevşehir Üniversitesi’nde boşalan rektörlük koltuğuna vekaleten getirilen Prof. Dr. Semih Aktekin, asaleten atanarak görevine başladı.

- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Aksoy getirildi. Yeni rektörün 1980 doğumlu olması da atamalarda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

- Eski rektörlerin 4 yıllık hizmet sürelerini tamamlaması nedeniyle Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.