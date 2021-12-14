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Altı kat iyi görüntüleyen röntgen cihazı 

#Enstrümantasyon Laboratuvarı#TÜBİTAK#Boğaziçi Üniversitesi
Altı kat iyi görüntüleyen röntgen cihazı

Kliniklerde kullanılan cihazlara göre 6 kat daha yüksek çözünürlükte görüntüleme yapabilen yeni bir röntgen cihazı geliştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Enstrümantasyon Laboratuvarı (X-Lab) bünyesinde geliştirilen cihaz TÜBİTAK tarafından desteklenen üç yıl süren çalışmaların ardından tamamlandı.

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Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk 10 lisansüstü öğrencisinin de içinde bulunduğu ekip tarafından tarafından geliştirilen röntgen cihazını şöyle anlattı; “Normalde tipik bir dijital röntgen cihazı 140-180 mikrometre çözünürlüğüne sahip. Biz bunu özel sensör ve yazılımlarla şu anda 27 mikrometreye kadar indirebiliyoruz. Bu şekilde vücudumuzun içindeki daha fazla detayın, şimdilik sadece 12-13 saniye süren bir çizgisel tarama şeklinde görüntülenebileceğini göstermiş olduk. Bu yaklaşım, ileride farklı uygulamalar için daha da hızlandırılabilir”

“DAHA MODÜLER VE DETAYLI CİHAZ HEDEFLEDİK”
Mevcut medikal görüntüleme cihazlarına göre daha esnek, lego gibi farklı temel bileşenleri değiştirilebilecek, mevcutlara göre çok daha yüksek çözünürlükte görüntüleme özelliklerine sahip örnek bir cihazın Türkiye’de de yapılabildiğini ekip olarak gösterdik. Sahada yaygın kullanılabilen, ekonomik, endüstriyel çözümlerin geliştirmesine odaklanıyoruz. Bununla birlikte akademik ve endüstriyel araştırmacıların farklı Ar-Ge projelerinde kolaylıkla faydalanabilecekleri modüler çözümleri hayata geçirmek de istiyoruz.

“12 SANİYEDE ÇOK DETAYLI GÖRÜNTÜLEME YAPABİLİYORUZ”
Cihazı geliştiren X-Lab Ekibi Üyesi Dr. Aytaç Durmaz ise yürüttükleri çalışmayla ilgili; “Normalde hastanelerde kullanılan röntgen cihazları en fazla 140-150 mikrometre çözünürlük sağlıyor. Nükleer Düzenleme Kurulu’ndan (NDK) onaylı araştırma merkezimizde yapılan bu Ar-Ge faaliyetleri neticesinde mevcut cihazımızda bunu 27 mikrometreye kadar düşürmeyi başardık. Bu cihaz bütün vücut taramasını 12-13 saniyede çok detaylı yapabilmemize olanak tanıyor. Ama bunu nasıl hızlandırabileceğimizi biliyoruz. Çalışmalarımızın Türkiye için bir ilk olduğunu söyleyebiliriz

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SERİ ÜRETİM İÇİN DESTEK ŞART
Medikal cihazlar pazarında oyuncular gerçekten çok büyük. Hayata geçirdiğimiz sistemle daha hızlı geliştirme yapılabilen, bir temel altyapı oluşturmuş olduk. Durum böyle olunca da küçük, yeni kurulan şirketlerin ve yenilikçi firmaların medikal sektörde daha rahat yer bulmasını amaçlıyoruz” dedi.

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#Enstrümantasyon Laboratuvarı#TÜBİTAK#Boğaziçi Üniversitesi

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