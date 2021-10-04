Aloe vera nasıl kesilir? Aloe vera yaprağı zarar vermeden nasıl kopartılmalı?

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Aloe vera bitkisi yeşil renk tonlarında olan oldukça hoş bir bitkidir. Bakımı ise oldukça kolay olan bu bitkinin yapraklarında yararlı bir jel bulunmaktadır. Birçok hastalık için bu jel kullanılmaktadır. Tabi aloe veranın yapraklarını kopartırken dikkatli olmakta fayda vardır. Bunun için aloe veranın yapraklarını zarar vermeden kopartmak gerekmektedir.

Aloe Vera Nasıl Kesilir?

Aloe kesmek için yapraklarının iyice gelişmesini beklemek gerekir. Yani küçük boyutlu aloe vera yapraklarını kesmeniz uygun değildir. Gelişen ve büyüyen yapraklarda daha çok jel bulunmaktadır. Bu yüzden gelişmiş olan yaprakları dipten kopartmanız uygun olacaktır.

Aloe vera kolayca yayılan bir bitkidir. Bu yüzden bu bitkiyi koyacağınız saksının geniş olması yararlı olacaktır. Tabi ilk aşamada küçük bir saksı kullanmak lazımdır. Bitki büyüdükçe saksı boyutunu değiştirebilirsiniz.

Aloe Veranın Yararları Nelerdir?

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Aloe veranın çok sayıda faydası olduğu bilinmektedir. Özellikle her türlü cilt rahatsızlığı için aloe vera kullanılmaktadır. Zaten piyasada birçok aloe vera içeren ürün bulunmaktadır. Şampuan, krem, sabun ve daha birçok üründe aloe vera özü bulunmaktadır. Bu yüzden evinizde aloe vera yetiştirerek aloe verayı doğal bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten bakımı hiç zor olmayan aloe verayı kolayca yetiştirme şansınız bulunmaktadır.

- Cilt yanıklarına iyi gelir,

- Sivilce ve akneye iyi gelir,

- Cildin gençleşmesine yardımcı olur,

- Yıpranmış cilt hücrelerini yeniler,

- Güneş yanığına iyi gelir,

- İltihap problemlerine karşı olumlu bir etki yapar,

- Kalp damar sağlığına iyi gelir,

- Cilt alerjilerine iyi gelir.

Aloe veranın yukarıdaki yararları dışında da çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bu yüzden aloe verayı düzenli olarak kullanmanızda bir sakınca yoktur. Çok değerli olan bu bitkiyi isteyen herkes yetiştirebilir. Doğru bir bakım ile çok güzel aloe veralar yetiştirebilirsiniz.

Aloe Vera Yaprağı Zarar Vermeden Nasıl Kopartılmalı?

Aloe veranın yaprağını zarar görmeden koparmak için kökten koparmak gerekmektedir. Yani aloe veranın yaprağını ortadan veya uçtan koparmayın. Çünkü kopan bir yaprak bozulacaktır. Bu yüzden kökten koparmak daha doğrudur. Bu işlemi eliniz ile yapabilirsiniz. Tabi yaprağı dikkatli bir şekilde kopararak almanız gerekir. Bu işlemi yapmak için makas ve benzeri ürünlerdende yardım alabilirsiniz.

Kopardığınız aloe vera yaprağını ikiye yararak jelini çıkarmalısınız. Bu jeli kullanmak istediğiniz bölgeye masaj yaparak kullanabilirsiniz. Özellikle cilt hastalıkları için bu jelden güvenilir bir şekilde yararlanabilirsiniz. Zaten bu jeli sürdüğünüz bölgede kısa sürede bir rahatlama olmaktadır.

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Aloe Veranın Bakımı Nasıldır?

Aloe verayı saksıda veya yerde yetiştirme şansınız vardır. Bu bitkiyi sulamak için dikkatli olmanız lazımdır. Fazla ya da az su verildiği zaman bitkide sararma ve kuruma görülebilir. Kış aylarında haftada bir veya on günde bir su vermeniz yeterlidir. Yaz aylarında ise üç günde bir sulamanız gerekebilir. Bunun için toprağı kontrol etmeniz daha doğru olacaktır. Toprak kurumaya yakın su vermeniz faydalı olacaktır.

Aloe verayı saksıda yetiştiriyorsanız eğer çok fazla güneşte bırakmamaya özen gösterin. Özellikle yaz aylarında aşırı güneş sonrasında aloe vera bozulabilir. Bu yüzden daha az güneş alan bir yeri tercih edebilirsiniz. Aloe verayı toprağa ekeceğiniz zamanda az güneş alan ve aydınlık olan bir yer tercih edilmelidir.