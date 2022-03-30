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Almanca mögen fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Almanca Mögen Fiil Çekimi Örnekleri
Almanca mögen fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

Bugünün dünyasında yabancı dil olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Ditijal çağ ve iletişim çağ olarak tanımlanabilecek günümüz dünyasında kişilerin en az bir yabancı dil bilmeleri şarttır. Hatta bir yabancı dil de yeterli olmayıp ikinci bir yabancı dil daha öğrenilmektedir. Genel geçer ve adeta dünya dili olan İngilizcenin yanında en fazla konuşulan ikinci yabancı dil Almancadır. Fransızca dili de üçüncü sırada yer alır. Almanca dili hem grameri ile hem telaffuzu ile hem de sözcük sayısı itibariyle öğrenilmesi pek de kolay olmayan bir dildir. İşte bu bağlamda Almanca mögen fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Almanca dilinde en sık kullanılan fiillerden birisi olan "mögen" fiili Türkçeye sevmek, arzulamak şeklinde çevrilebilir.

 Almanca Mögen Fiil Çekimi Örnekleri İle Konu Anlatımı

 Dil bilgisinde "fiil" denildiğinde anlatılmak istenen bir oluşu ve işi tanımlayan sözcüklerdir. Fiiller, cümle içerisinde bir oluşu, eylemi ya da durumu anlatan sözcüklerdir. Fiiller zaman göre ve özneye göre çekim ekleri alırlar.

 Almancada da fiiller hem özneye göre hem de zamana çekilirler. "Mögen" fiili Almancada düzensiz fiillerdendir ve çekimi mutlaka öğrenilmeli ve çalışılmalıdır. Mögen fiilinin şimdi zamana göre yani "Praesens"e göre çekimi şöyledir:

Ich mag. (Ben beğeniyorum.)

Du magst. (Sen beğeniyorum.)

Er,sie,es mag. (O beğeniyor.)

Wir mögen. (Biz beğeniyoruz.)

İhr mögt. (Onlar beğeniyorlar.)

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Sie mögen. (Siz beğeniyorsunuz.)

Mögen fiili Almanca günlük konuşma dilinde de çok sık kullanılan bir fiildir. Mögen fiilinin anlamı "beğenmek, sevmek, arzulamak," şeklindedir. Mutlaka çekimleri ile birlikte çalışılması gereken fiillerden birisidir. Mögen fiilinin geçmiş zaman yani "Praeteritum" çekimi şu şekildedir:

Ich mochte. (Ben beğeniyordum.)

Du mochtest. (Sen beğeniyordun.)

Er,sie,es mochte. (O beğeniyordu.)

Wir mochten. (Biz beğeniyorduk.)

Ihr mochtet. (Siz beğeniyordunuz.)

Sie mochten. (Onlar beğeniyordu.)

Mögen fiili bol bol tekrar ederek çalışılması gereken bir fiildir. Mögen fiilinin anlaşılması bakımından bazı örnek cümlelerde bu fiili kullanmak gerekirse:

Ich mag den Saenger Sting. (Ben şarkıcı Sting'i beğeniyorum.)

Wir mögen als Familie den Urlaub am Meer. (Biz aile olarak deniz tatilini beğeniyoruz, seviyoruz.)

Du mochtest als Kind die Ponnys sehr. (Sen çocuk iken küçük atları çok beğeniyor, seviyordun.)

Ich weiss, dass du Erdbeereis sehr magst. ( Ben senin çilekli dondurmayı sevdiğini biliyorum.)

Meine Mutter mag das Kaffe mit Sahne. (Annem kahveyi krema ile seviyor.)

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#Eğitim#Araştırma#Almanca Mögen Fiil Çekimi Örnekleri

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