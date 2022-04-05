Almanca gehen fiil çekimi örnekleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

Almanca dil bilgisinin mühim konularından birisi de fiil çekimleridir. En fazla kullanılan gehen fiilinin çekimini bilmekte büyük yarar bulunmaktadır.

Almanca Gehen Fiil Çekimi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Tüm dünyada yabancı dil olarak İngilizce ilk sırada gelmektedir. Fakat bundan sonraki ikinci yabancı dil de Almanca dilidir. Avrupa dilleri arasında Fransızca üçüncü sırada yer almaktadır. Almanca dilini öğrenirken bazı noktalara dikkat edilirse öğrenmek kolaylaşacaktır.

Almancada isimlerin başında gelen Artikelleri o isimle birlikte ezberlemek hem büyük kolaylık hem de doğru bir yöntemdir. Bir diğer konu ise "fiiller ve çekimleridir". Bazı kurallı fiiller vardır ama hatırı sayılır miktarda da kuralsız ya da düzensiz fiiller bulunmaktadır. Burada da izlenecek yol, o fiili öğrenirken çekimleri ile birlikte ezberlemek ve bol bol örnek cümle çalışması yapmaktır.

Haberin Devamı

Almancadaki düzensiz fiillerden birisi de "gehen" fiilidir. Gehen fiilinin şimdi zamana göre (Praesens) çekimi şu şekildedir:

Ich gehe.

Du gehst.

Er, sie, es geht.

Wir gehen.

İhr geht.

Sie gehen.

Yani şimdiki zaman gitmek fiilinin çekiminin Türkçe karşılığı şu şekildedir:

Ben gidiyorum.

Sen gidiyorsun.

O gidiyor.

Biz gidiyoruz.

Siz gidiyorsunuz.

Onlar gidiyorlar.

Almanca gehen fiilinin geçmiş zamana yani "Praeteritum" e göre çekimi özneye göre şu şekildedir:

Ich ging.

Du gingst.

Er,sie,es ging.

Wir gingen.

İhr gingt.

Sie gingen.

Geçmiş zaman "gehen" fiilinin çekimi Türkçesi şu şekildedir:

Ben gittim.

Sen gittin.

O gitti.

Biz gittik.

Siz gittiniz.

Onlar gittiler.

Gehen fiilini bazı örnek cümleler içerisinde kullanarak konuyu pekiştirmek gerekirse:

Die Schüler gingen gestern ins Museum. (Öğrenciler dün müzeye gittiler.)

Ihr geht im Sommer nach Italien. (Siz yaz mevsiminde İtaly'ya tatile gidiyorsunuz.)

Paul geht gerade über die Brücke. (Paul şu anda köprünün üzerinden gitmektedir.)

Ich ging letztes Jahr nach Kanada. (Ben geçen yıl Kanada'ya gittim.)

Als wir noch Studenten waren, gingen wir sehr oft ins Kino. (Biz Üniversite öğrencisi iken sık sık sinemaya giderdik.)