ALES ne zaman? ALES/2 sınav ve başvuru takvimi

Lisansüstü eğitim almak hedefi olan binlerce kişinin katılım sağladığı ALES sınavlarının 2020 oturumları son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ALES/2 sınav ve başvuru takvimi...

ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek.

ALES/2 TAKVİMİ

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.