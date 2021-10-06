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ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da

#ALES/3#ÖSYM#Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi
ALES/3 Sınavı 21 Kasımda

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. 

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#ALES/3#ÖSYM#Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi