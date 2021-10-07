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Alabora ne demek, ne anlama geliyor? Alabora kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Alabora#TDK
Alabora ne demek, ne anlama geliyor Alabora kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Farklı deyimler üzerinden de kullanılması ile beraber, Alabora kelimesi denizcilik konusunda önemli bir anlama sahiptir. Aslında birden fazla anlamı ile öne çıktığını söylemek mümkün. Peki, Alabora ne demek, ne anlama geliyor? Alabora kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

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Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber Alabora sözcüğü Türkçede yaygın biçimde kullanılır. Özellikle taşımış olduğu anlam üzerinden doğrudan değerlendirilen sözcüklerden biridir.

 Alabora Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

 Ortak şekilde denizcilik üzerine anlamı bulunmasına rağmen, bu konuda farklı biçimlerde Alabora kelimesi ifade edilir.

 - Geminin yan yatması

 - Selamlamak için filika küreklerinin kaldırılması

 - Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması

 Özellikle Türkçede ilk anlamı üzerinden daha çok öne çıktığını söylemek mümkün.

 Alabora TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Alabora kelimesine karşılık olarak Türk Dil Kurumu kapsamında, ‘Geminin yan yatması,’ ifadesi öne çıkıyor. Aynı zamanda geminin denizdeki dalgalar nedeniyle tamamen ters dönmesi ya da batması olarak da anlatılır. Böyle durumlarda bir gemi için ‘gemi alabora oldu’ sözcük grubu kullanılır.

 

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