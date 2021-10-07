Ahbab ne demek, ne anlama geliyor? Ahbab kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Ahbap kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür ve aynı zamanda Türkçede yaygın olarak bulunur. Son dönemlerde günlük hayattaki etkisini biraz kaybetmiş olsa bile, hala amacına uygun biçimde kullanılır.

Ahbap Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Ahbap kelimesi değişik biçimlerde ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

- Kendisiyle yakın ilişki kurulan, sevilen ve sayılan kimse

- Samimiyet ve içtenlik bildiren bir seslenme sözü

Bu şekilde her iki anlamı üzerinden de günümüzde hala geçerliliğini koruyan sözcüklerden biridir.

Ahbap TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit Ahbap kelimesi ‘kendisiyle yakın ilişki kurulan ve sayılan, sevilen kişi’ olarak öne çıkar. Bu şekilde taşıdığı anlam ile beraber günlük hayatta değerlendirilen önemli sözcüklerden biridir.