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Ağız ülseri nedir, neden oluşur? Ağız ülseri belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri..

#Ağız Ülseri#Hastalık#Ülser
Ağız ülseri nedir, neden oluşur Ağız ülseri belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri..

Ağız ülseri sürekli olarak ortaya çıkan hastalıklardan bir tanesidir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olan ağız ülserinin kendine özgü belirtileri bulunmaktadır. Ağız ülserinin tanısı ve tedavi yöntemleri yer almaktadır. Son günlerde ağız ülseri hastalığı ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki, ağız ülseri nedir? Ağız ülseri neden oluşur? Ağız ülseri belirtileri nelerdir? Ağız ülseri tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Ağız ülseri tedavisi mümkün olan hastalıklardan bir tanesidir. Ağız ülseri aftöz ülserler olarak da bilinen bir hastalıktır.

 Ağız Ülseri Nedir?

 Ağız ülseri ağız içerisinde ortaya çıkmış olan itihaplanma ve ağız yarası olarak bilinmektedir. Ağız içi hastalıklarının en yaygın olanları arasında ağız ülseri gelmektedir. Ağız ülseri ağız içi yaralarda görülür. Ağız ülseri özellikle ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkar ve gündelik yaşam kalitesini düşüren ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ağız ülserinin kendine özgü bir takım belirtileri yer almaktadır.

 Ağız Ülseri Neden Oluşur?

 1) Bağışıklık Sistemi Zayıflığı

 Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte ağız ülseri ortaya çıkabilmektedir. Ağız ülseri olmuş hastalarda yapılan araştırmalar ile birlikte bağışıklık sisteminin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Hal böyle olunca ağız ülserinin en büyük nedenleri arasında bağışıklık sisteminin zayıflığı ortaya çıkmaktadır.

 2) B12 Vitamini Eksikliği

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 Ağız içi ülserinin en büyük nedenleri arasında da B12 vitamini eksikliği gelmektedir. B12 vitamini eksikliğinden kaynaklı olarak vücutta pek çok olumsuz faktör ortaya çıkabilir. Bu durum doğrudan ağız sağlığına da etki eder.

 3) Çevresel Faktörler

 Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre ağız içi ülserinin nedenleri arasında çevresel faktörler gelmektedir. Çevresel faktörlerin ağız içi ülserlerde etkili olabileceği ileri sürülmüştür. Bundan dolayı çevresel faktörler de doktorlar tarafından incelenebilir.

 4) Stres

 Stresli bir hayat sürmek özellikle stresli bir iş hayatı ve eğitim hayatı sonucunda ağız ülserleri meydana gelmektedir. Bundan dolayı stresten uzak bir yaşam tarzı benimsemek son derecede önemlidir.

 Ağız Ülseri Belirtileri

 1) Yemek Yerken Sızı

 Ağız ülserinin en büyük belirtileri arasında yemek yerken sızı hissedilmesidir. Kişi yemek yerken özellikle yara olan bölgede bir sızı hisseder. Bundan dolayı da rahat yemek yiyemez. Sürekli olarak sızı hakimdir. Aynı zamanda sadece yemek yerken değil, sıvı alırken de yine bu sızıyı hisseder.

 2) Ağız İçinde Kızarıklık

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 En büyük belirtileri arasında ağız içinde meydana gelen kızarıklık olarak görülür. Ağız ülseri çıkacak bölgede kızarıklık hakimdir. Bundan dolayı da bir takım kızarmalar görülür.

 Ağız Ülseri Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

 Ağız ülseri kulak burun boğaz doktorları tarafından yapılan ağız içi kontroller ile birlikte tespit edilmektedir. Ağız ülseri için geliştirilmiş olan ve etkili bir takım tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ağız ülserinin tedavi edilmediği zamanlarda kansere dönüşebileceği ön görülmüştür. Bundan dolayı ağız ülseri mutlaka tedavi edilmesi gereken bir ağız içi hastalığıdır. Ağız ülseri için tedavi yöntemleri şu şekildedir;

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 1) Su ve Karbonat

 En etkili tedavi yöntemleri arasında su ve karbonat gelmektedir. Günde iki defa olmak üzere bir yemek kaşığına konulan karbonatın üzerine bir miktar su ilave edin ve bu şekilde ağzınızı çalkalayın. Su ve karbonat ile birlikte ağız ülseri önemli ölçüde tedavi edilecektir.

 2) Bal

 Bal da yine ağız ülserleri için çok etkili bir tedavi yöntemidir. Balı ağız ülseri ve ağız yaraları olduğu bölgeye sürerek bir müddet bekleyin. Ardından ağzınızı çalkalayarak etkili bir tedavi yöntemi belirlemiş olursunuz.

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#Ağız Ülseri#Hastalık#Ülser

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