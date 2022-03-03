AFAD simülasyonuyla depremi yaşadılar

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Deprem Haftası kapsamında Türkiye’deki tüm okullarda 4 Mart’ta ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapılacak. Konuyla ilgili, İstanbul Afet Eğitim Merkezi’nde deprem tatbikatı tanıtım toplantısı düzenledi. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılacak olan tatbikat saat 11.30’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

"1999 DEPREMİNDE BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADIK ÜLKE OLARAK"

Toplantıya katılan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar deprem kuşağında bulunduğumuzu belirterek, "1999 depreminde biz çok büyük bir yıkım yaşadık ülke olarak. 20 bine yakın insanımızı kaybettik. 50 bine yakın insanımız yaralandı. Sonrasında şunu gördük ki Türkiye önemli bir afet kuşağının üzerinde. Aklınızda kalması için vurgulamak istiyorum. 4 şiddetindeki deprem hemen hemen her gün oluyor. 5 şiddetindeki deprem ortalama ayda bir, 6 şiddetindeki depremler ortalama 1-2 yıl aralığında, 7 ve üzerindeki depremlerinde 10-15 yılda bir görüyoruz. Deprem tarihine baktığımız zaman daha büyük depremleri ise 100-200 yıl aralığında çok büyük depremlerin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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"AFETLER HAYATIMIZIN BİR GERÇEĞİ"

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz yapılacak tatbikatla ilgili bilgi verdi. Yılmaz, "Türkiye’nin tamamında hem AFAD il müdürlüklerimizce hem de diğer kamu ve kuruluşlarımızca pek çok alanda toplumun afet farkındalığını yükseltmek amacıyla etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler içerisinde belki de en önemlisi Türkiye genelinde tüm okullarımızda eş zamanlı olarak cuma günü saat 11.30’da gerçekleşecek deprem anı ve tahliye tatbikatı. Bununla ilgili okullarımızda okul yönetimlerimiz bilgilendirilmiş olup eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bunun şöyle bir faydası olacak. Ülke genelinde tüm öğrencilerimle aynı anda bir kolektif bilincin afet farkındalığının oluşmasına katkı sağlayacak. Afetler hayatımızın bir gerçeği" diye konuştu.

Toplantıda Düzce depremi simule edildi. Toplantıya gelen öğrencilere deprem simülasyonunda 7.2 büyüklüğünde bir dakikalık bir deprem yaşatıldı. Öğrenciler gerçekmiş gibi hissettiklerini ve korktuklarını dile getirdi. Öğrenciler arasında yarışma düzenlenerek afetlerle ilgili sorular yöneltildi.