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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Adana lise taban puanları 2021! Adana LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Adana lise taban puanları 2021! Adana LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Adana'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Adana LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Adana'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ADANA / SEYHAN / Adana Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144477,31620,350,02
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144463,06590,930,36
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216452,89021,530,37
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216442,45712,361,53
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144437,41052,821,69
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca36435,610531,93
ADANA / KOZAN / Kozan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216430,75343,520,04
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252424,39424,252,4

 

ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180422,91224,430,25
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180420,94954,672,78
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180413,18165,753,12
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216403,15397,323,28
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216402,10167,494,73
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180397,85718,244,52
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120393,40689,060,1
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216391,00889,535,82
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216389,21179,93,57
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180375,720112,854,52
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180370,712414,066,09
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce108356,435617,811,73
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68348,383820,127,6
ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60340,936822,379,1
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce180329,256326,159,09
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce204298,008238,014,6
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170288,822542,119,77
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30284,046744,3510,09
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34283,285544,7221,3
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce72276,35548,189,99

 

ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34268,8652,1717
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34266,176953,6322
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34257,786658,4714,66
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34251,534262,2414,77
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34249,970863,2118
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68247,199264,9714,02
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34245,190166,2531,72
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68242,228368,1623,93
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34231,511175,2522,35
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30224,650679,8147,11
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68223,038180,8724,39
ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90220,009582,7835,62
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68216,217185,1427,89
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60209,692688,8737,25
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce102184,699297,9619,74
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68178,460698,8716,23
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