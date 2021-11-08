Adalet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Adaletin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Hak ve hukuka uygunluk, bunu gözetme ve uygulama adalet olarak bilinmektedir. Özellikle toplumların ve bireylerin en önemli ilkeleri arasında gelmektedir. Bununla birlikte taşımış olduğu anlam kapsamında Türkçede farklı eş anlamlı sözcükleri üzerinden yaygın olarak değerlendirilir.

Adalet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Adalet kelimesinin eş anlamlı sözcükleri birden fazladır. Bu sayede cümle içerisinde veya tek başına anlamı ile beraber değişik yerlerde kullanma imkanı tanır.

- Eşitlik

- Hak

- Doğruluk

- Pay

Özellikle eşitlik kelimesi üzerinden çok daha fazla değerlendirildiğini söylemek gerekmektedir. Çünkü taşımış olduğu anlam ile beraber yoğun şekilde Adalet kelimesine karşılık vermektedir.

Adaletin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Adalet kelimesine karşılık olarak eşitlik, hak ya da doğruluk gibi sözcükler Türk Dil Kurumu üzerinden öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda aynı anlam üzerinden cümle içerisinde kullanma şansı tanımaktadır.

‘’Eşitlik Herkes için geçerlidir.’’

Haberin Devamı

‘’İnsan her zaman doğruluk peşinde olmalıdır.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi eş anlamlı sözcükler üzerinden değerlendirmek mümkün. Özellikle günlük hayatta yaygın olarak adalet kelimesine karşılık eşitlik sözcüğünün daha fazla öne çıktığını söylemek gerekir.