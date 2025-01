‘Açık hava sınıfı’ hareketi sınırları aştı... İtalya Rumeysa Öğretmenin modelini örnek alacak

Haberin Devamı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğup büyüyen Rumeysa Çevlik, aynı ilçenin bir dağ köyünde taşımalı 14 öğrencisi olan Kayasuyu İlkokulunda görev yapıyor. Pandemi döneminde farklı bir eğitim modeli arayışına giren Rumeysa öğretmen ‘ekolojik açık hava sınıfları’ kurmaya karar verdi. Velilerin evlerinden çıkan atıkları dönüştürdü, iş gücü konusunda yine velilerden destek aldı. Öğrencileri için sıfır maliyetle oluşturduğu ‘açık hava sınıfları’ 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde okul öncesi eğitim için ‘örnek sınıf’ olarak gösterildi. Bu gelişmeyle birlikte Hürriyet’te yer alan haber sonrası Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kayasuyu İlkokulunu ziyaret etti. O ziyarette alınan karar sonrası ilçedeki 12 anaokulu da 3 hafta gibi kısa bir sürede dönüştürülerek hem farklı bir eğitim modeliyle tanıştı hem de okulların fiziki ortamı atık malzemelerle kurulan tiyatro, erken okur yazarlık, günlük yaşam becerileri, müzik, bitki gözlem ve Atatürk merkezleri ile böcek oteli, denge yürüyüş alanı, ağaç evde kitap okuma köşesi, çamur alanı gibi atölyelerle donatıldı. Rumeysa öğretmen kar topu etkisiyle büyüyen açık hava sınıfları ile ilgili gelişmeleri şöyle anlattı:

Haberin Devamı

KAYMAKAM, VELİ, ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİ

“İlçede bu modelin yayılması Kaymakam Bey’in okulumu ziyareti sırasında ‘bu modeli ilçede tüm anaokullarında uygulayabilir miyiz?’ sorusuyla başladı. Ben de müfredata girmiş olan bu modelin tüm Türkiye’de uygulanabileceğini söyledim. Daha sonra her okuldan koordinatör öğretmen seçtik ve ‘açık hava sınıfı nasıl kurulur’ diye eğitimler verdim. Her okula gidip alan tespiti yaptım. Veliler de evdeki atık malzemeleri getirdiler. İş birliği içinde akşamları ve hafta sonları bile çalışarak 3 haftada tüm okulları yani 12 anaokulunu açık hava sınıflarına çevirdik. İlkokullardan da talep gelmeye başladı.

HER OKUL FARKLI TASARLANDI

Kadirli’deki tüm açık hava sınıfları farklı şekilde tasarlandı. Öğretmenlerin ve çocukların özgür ruhlarına bıraktık. Başta her öğretmen çok istekli değildi. Ama çocukların o atölyelerde nasıl görünce çok mutlu oldular. Bu dönüşümden sonra konuştuğum öğretmenler; ‘çocuklar artık hep okulda olmak istiyor’ diyorlar. Çocuklar daha yapım aşamasında bahçedeki materyalleri değerlendirmeye başladılar. Atıklarla yere sayıları yazdılar, bir başka çocuk büyüteci alıp böceklerin peşinden gidiyordu. Her okulda böcek oteli, tarım alanı var. Çocuklar kendi ektiklerini yiyorlar. Günlük yaşam becerilerini rahat ve özgürce klasik sınıf ortamında yapılamayacak etkinliklerle kazanıyorlar. Atölyeler arasında en çok ilgi çekenler, çamur mutfak, böcek oteli ve paletlerden oluşturduğumuz kitap okuma alanları oldu. Onların deneyimleyerek öğrenmeleri, bizim onlara vermek istediklerimizden daha kıymetli. Açık hava sınıfı modeli tüm ilçemiz için motivasyon kaynağı oldu ve eğitim adına güzel bir çalışma çıktı ortaya.

Haberin Devamı

YENİ MÜFREDAT DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRDİ

Kendi sınıfımı açık hava sınıfına çevirmeye karar verdiğimde velilerimden destek görmem zaman almıştı. Şimdi daha kitlesel bir değişim olmasına rağmen velilerin yaklaşımı çok iyiydi. Modelimizin müfredatta örnek sınıf olarak yer alması sonrası veliler de bunun önemini kavradı. Ayrıca ilçe yönetimindeki en üst düzey kişinin bu işe destek ve ön ayak olması da çok önemliydi.

HAYALİM GERÇEK OLUYOR

Bu sınıfları kurarken doğal malzemeler ve evlerdeki atıkları kullandığımız için maliyet konusunda zorluk yaşamadık. Bir açık hava sınıfının gösterişli ve güzel olması önemli değil. Önemli olan çocuklara katacağı değer ve ne kadar şeyi dönüştürüp çöpe gitmekten kurtararak faydalı hale getirdiğimizdi. Bugünleri hep hayal ediyordum ve Türkiye’de tüm okullara ulaşıp ulaşamayacağımı merak ediyordum. Bu yavaş yavaş gerçekleşecek sanırım. Müfredatta olduğu için uygulamak da çok kolay. Kendi ilçemden böyle bir model çıkması ve tüm anaokullarının dönüşmesi beni inanılmaz mutlu etti.”

Haberin Devamı



İTALYANLAR: BÜYÜK FİKRİ OLAN KÜÇÜK BİR OKUL

Rumeysa Çevlik’in açık hava sınıfını İtalya’nın Marche Bölgesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer de Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Projesi kapsamında ziyaret edip inceledi. İtalyan yetkililer, anaokullarındaki ekolojik dönüşüme hayran kaldıklarını ve kendi bölgelerinde bu modeli uygulamak istediklerini söyleyerek Çevlik’ten bilgi aldılar. Ziyaret sonrası İtalyan basınında yer alan ‘Büyük Fikri Olan Küçük Bir Okul’ başlıklı haberde yetkililerin; “Ziyaret ettiğimiz çeşitli okullar arasında özellikle Kayasuyu köyündeki anaokulu bizi çok etkiledi. Okulun yanındaki küçük bahçede özel çalışmalar gördük. Rumeysa öğretmen ‘hava kötü olsa bile doğayı gözlemlemelisiniz’ diyor” ifadelerine yer verildi.