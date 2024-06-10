 Abdülaziz av köşkü yazarlık okulu oldu

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Çocuk Yazarlar Okulu’nun açılışı öncesinde çocukların karşıladığı Bakan Yusuf Tekin, kurdeleyi öğrenciler ve eğitmenlerle kestikten sonra restore edilen binayı inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, sahada öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerde çocukların okuldaki bilgilerinin beceriye dönüşmediğine dair eleştiriler aldıklarını belirterek, bu imkânın oluşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

OKUMA YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİREN PROJELER

Bakan Tekin, beceri temelli eğitimler konusundaki eksikliklerden hareketle müfredatı revize etme yoluna gittiklerini anlatarak şöyle konuştu:

“Hem uluslararası alanda rekabet edilebilecek bir eğitim programı oluşturmak hem de öğretmen arkadaşlarımızın eleştiri ve önerilerini karşılayabilmek için tamamen beceri odaklı bir müfredat yayınladık. Yılın son haftasını da çocuklarımızın bu anlamdaki etkinliklerinin sergilendiği bir şölen havasına kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunları da hayata geçireceğiz. Okullarımızda çocuklarımızın okulu ve benzeri projelerini sergilediğimiz festival havasında şenlikler organize edeceğiz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bizim bu süreçteki çabamızın hayata geçirilebileceği bir mekanı organize etmiş. Burada ‘çocuklar’ diyoruz ama yarın Türkiye’nin en büyük yazarlarından olacaklar. İnşallah böyle bir yapı kurgulansın istiyoruz. Hem tarihi anlamı var hem de içinde bulunduğu lokasyon itibarıyla sessiz, sakin ve çocuklarımızın bu tür etkinliklerini merkeze alabilecek bir yapı. İnşallah dediğimiz gibi buradan önümüzdeki yıllarda hepimizin gururla yazdıklarını okuyabileceğimiz yazarların yetiştiği bir başlangıç noktası olur.”

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EDEBİ KÜLTÜR KAZANACAKLAR

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