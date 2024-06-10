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 Abdülaziz av köşkü yazarlık okulu oldu

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#Abdülaziz Av Köşkü#İstanbul#MEB
Abdülaziz av köşkü yazarlık okulu oldu
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:07

Üsküdar Validebağ Korusu’nda bulunan Abdülaziz Av Köşkü İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onarılarak ‘İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu’ adıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından hizmete açıldı. Bu yazdan itibaren okuldaki yazarlarlık atölyelerine katılacak olan ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler ile öğretmenler kitap yazım tekniklerini öğrenecekler.

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Çocuk Yazarlar Okulu’nun açılışı öncesinde çocukların karşıladığı Bakan Yusuf Tekin, kurdeleyi öğrenciler ve eğitmenlerle kestikten sonra restore edilen binayı inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, sahada öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerde çocukların okuldaki bilgilerinin beceriye dönüşmediğine dair eleştiriler aldıklarını belirterek, bu imkânın oluşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Abdülaziz av köşkü yazarlık okulu oldu

OKUMA YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİREN PROJELER
Bakan Tekin, beceri temelli eğitimler konusundaki eksikliklerden hareketle müfredatı revize etme yoluna gittiklerini anlatarak şöyle konuştu:
“Hem uluslararası alanda rekabet edilebilecek bir eğitim programı oluşturmak hem de öğretmen arkadaşlarımızın eleştiri ve önerilerini karşılayabilmek için tamamen beceri odaklı bir müfredat yayınladık. Yılın son haftasını da çocuklarımızın bu anlamdaki etkinliklerinin sergilendiği bir şölen havasına kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunları da hayata geçireceğiz. Okullarımızda çocuklarımızın okulu ve benzeri projelerini sergilediğimiz festival havasında şenlikler organize edeceğiz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bizim bu süreçteki çabamızın hayata geçirilebileceği bir mekanı organize etmiş. Burada ‘çocuklar’ diyoruz ama yarın Türkiye’nin en büyük yazarlarından olacaklar. İnşallah böyle bir yapı kurgulansın istiyoruz. Hem tarihi anlamı var hem de içinde bulunduğu lokasyon itibarıyla sessiz, sakin ve çocuklarımızın bu tür etkinliklerini merkeze alabilecek bir yapı. İnşallah dediğimiz gibi buradan önümüzdeki yıllarda hepimizin gururla yazdıklarını okuyabileceğimiz yazarların yetiştiği bir başlangıç noktası olur.”

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Abdülaziz av köşkü yazarlık okulu oldu
EDEBİ KÜLTÜR KAZANACAKLAR
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise çocukların soyut düşünme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan “Geleceğin Yazarları” projesine 560 okulun başvurduğunu, 625 özgün hikâye, anı, fıkra kitabı gibi yazınsal eser ortaya çıktığını aktardı. Projenin öğretmenler tarafından sahiplenilmesini kıymetli bulduğunu dile getiren Yentür, restore edilen binanın 1876 yılında Abdülaziz av köşkü olarak yaptırıldığını belirterek binada yaz tatilinde öğretmenler ve öğrencilere yönelik 15 günlük eğitimler verileceğini kaydetti.”

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Abdülaziz av köşkü yazarlık okulu oldu

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#Abdülaziz Av Köşkü#İstanbul#MEB

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