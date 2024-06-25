ABD’deki 25 gurur

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İstatistiklere göre ABD’de şu anda 10 bin 844 Türk öğrenci eğitim görüyor. 3 bin 605’i lisans eğitimi alıyor. 2024 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 11’inci sırada bulunuyor. Son 15 yıldır ‘ABD’deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci’ listesini yayınlayan StudyinAmerica.com sitesi, 2024 yılı başarı listesini duyurdu. Sınıflarının ‘ilk’ sıralamasında olan ve 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla geçen ay mezun olan öğrenciler, sadece akademik başarılarıyla değil toplumsal çalışmaları ve liderlik özellikleriyle de değerlendirildi.

HARVARD, YALE, COLUMBIA

Harvard, Yale, Princeton, Columbia gibi ABD’nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olan Türk gençleri arasında CERN’de staj yaparak NASA’nın radarına giren, ABD Senatosu’na sağlık politikalarıyla ilgili sunum yapan, biyoteknolojide uzmanlaşıp kanser araştırmalarına katılan isimler var. StudyinAmerica.com’un kurucusu Tamer Türkman, ABD üniversitelerinde başarılarıyla öne çıkan bu Türk öğrencilerin sadece Türkiye için değil dünyanın geleceği için de önemli işler yapmaya daha şimdiden başladıklarını belirterek şunları söyledi:

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GELECEĞE YÖN VERECEKLER

“2024 mezunlarımız Türkiye’yi gururlandırıyor. Seçmiş olduğumuz öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil ettiler ve sadece Türkiye’nin değil dünyanın liderleri olmak için kendilerini hazırladılar. Henüz okurken astrofizikten astrobiyolojiye, yapay zekâdan nörobilime kadar çeşitli araştırmalarda yer alarak dünyanın geleceğine yön verebilecek potansiyellerini gösterdiler. Pek çoğu da bu çalışmalarıyla ödüller alıp önlerini açacak yeni teklifler aldılar.”

ABD SENATOSU’NA SAĞLIK SUNUMU

Pensilvanya Üniversitesi’nde biyomühendislik alanındaki bitirme teziyle üniversitenin en prestijli ödülü Rose Award’u alan Yael Sadioğlu, tez konusu ile ilgili olarak Amerikan Senatosu’nda sağlık politikaları hakkında görüşülmekte olan iki kanun tasarısı kapsamında sunum yaptı.

NCAA’da FORMA GİYDİ

Lise yıllarında kendi yaş kategorisinde milli takımda oynama başarısı gösteren Chicago Üniversitesi mezunu Kerem Öztürk, okulunun NCAA’da (Kolej Ligi) oynayan ilk Türk sporcusu oldu. Kerem Öztürk ayrıca ABD’de akademik olarak ilk 10 sıralamasında yer alan bir üniversiteden mezun olan tek Türk sporcu olmayı da başardı.

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NASA’NIN PROJE EKİBİNDE

Listeye giren öğrencilerin akademik özgeçmişlerindeki proje ve araştırmalara bakıldığında öne çıkan isimlerden Princeton Üniversitesi mezunu İnci Karaaslan, NASA’nın 2025’te başlayacak Yıldızlararası Haritalama ve İvme Sondası (IMAP) proje ekibinde yer alarak atom ışın kaynaklarının kalibrasyonu için cihaz tasarladı. Ayrıca astronotların giysilerindeki ay tozunun azaltılması için lazerli temizleme sistemi geliştirdi.

İŞTE O MEZUNLAR

* Selin Gören-Yale * Muammer Efe Karaca-Harvard * Liora Nasi Kazado -Princeton * Güneş Şarsel-Northwestern * Alara Kalfazade-Brown * Tuan Dolmen-Columbia * Azra Haseki-Harvard * Aydın Ata Gültekin-Duke * Deniz Küçükerbaş-Princeton * Yael Sadioğlu-( Wharton) Pennsylvania * Leonardo Zapparoli-Yale * Alara Karahan -Georgetown * Emre Parmaksız-Princeton * Selin Öz-Columbia * Mehmet Deniz Birlikçi -Carnegie Mellon * Ceren Dide Türk - Chicago * İbrahim Ulaş Ayyılmaz-Pomona College * Ecem Uluegeci -Harvard * Arda Akman - California * İnci Karaaslan-Princeton * Derin Sezercan -Columbia * Kerem Öztürk-U Chicago * Mina Terzioğlu-Tufts * Bora Bulut-Boston * Melisa Özdoyuran-Northwestern