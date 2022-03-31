90 bin eğitim yöneticisi eğitim alacak

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Bakan Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Malatya Milletteki Öznur Çalık ile beraberindeki komisyon üyeleri Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İstanbul Milletvekili Hayati Akraz ve Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ı makamında kabul etti.

KADINA ŞİDDET DE AKRAN ZORBALIĞI DA VAR

Bakan Özer, görüşmede Millî Eğitim Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak her türlü şiddete karşı eğitim alanında çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 57 bin okul yöneticisinin tamamı olmak üzere 90 bin kişilik eğitim yöneticisini çok kapsamlı eğitimlerden geçireceklerini ifade eden Özer, bu eğitimlerin içinde kadına yönelik şiddet, akran zorbalığı ve bağımlılıklar gibi gündem maddelerinin olacağını belirtti.

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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ise komisyon olarak hazırladıkları raporu Bakan Özer'e takdim etti. Kadına karşı şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nda sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri sıralandı.