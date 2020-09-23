7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim Araçlarını Kullanırken konu anlatımı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim araçlarında da hızlı değişimler yaşandı. Artık akıllı telefon, bilgisayar ve internet vasıtasıyla insanlarla çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Mektupların yerini e-postalar aldı. Ev telefonu yerine akıllı telefon kullanıyoruz. İnternet ise sadece iletişim kurmamızı değil ülkemize ve dünyaya dair gelişmelerden haberdar olmamızı da sağlıyor. İletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar var. Bu kurallara uymalı, telefon, televizyon ve bilgisayar gibi araçları aşırıya kaçmadan, gerektiği kadar kullanmalıyız.

İletişim Araçlarını Kullanırken

1- Telefon Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Günümüzde en sık kullandığımız iletişim araçlarının başında telefonlar geliyor. Son 20 yıl içerisinde telefonlara birçok yeni özellik getirildi. Artık ''akıllı telefon'' olarak adlandırılan bu cihazlarda fotoğraf çekmek, internete girmek ve oyun oynamak da mümkün. Söz konusu özelliklerin sunduğu faydalar kadar yol açtığı zararlar da var. Saatlerce telefonda oynayan ya da internette gezinen kişiler, görev ve sorumluluklarını ihmal ediyor.

İnternet dışında günün büyük bir kısmını oyun oynayarak geçiren insanların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Cep telefonlarını sadece iletişim amaçlı kullanmalı, internet kullanımını mümkün olduğunca sınırlı tutmalıyız. Yapılan bilimsel araştırmalar, telefonların yüksek seviyede radyasyon yaydığını kanıtladı. Telefon görüşmesi yaparken kulaklık takmaya özen göstermeliyiz. Uyuduğumuz odadan telefonu çıkarmalı, cihaz şarjda iken kimseyle konuşmamalıyız.

2- Bilgisayar ve İnternet Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnternet ortamında her gün binlerce siteden yüzlerce haber paylaşılmaktadır. Bu haberler genelde doğru olsa bile bazıları gerçeği yansıtmaz. Bu nedenle sanal ortamda okuduğumuz ve izlediğimiz her habere hemen inanmamalıyız. Kesinliğinden emin olmadığımız haberleri başka sitelerden kontrol etmekte fayda var.

Sosyal medya kullanırken de çok özenli olmalı, tanımadığımız insanlarla özel bilgilerimizi ve sırlarımızı paylaşmamalıyız. Aynı zamanda kimseye kimlik numaramızı, sosyal medya hesaplarımızın şifrelerini vermemeliyiz. İnternette kötü niyetli birçok kişi olabilir ve yüz yüze tanışmadığımız kişilere güven duymak hata olur. Bu nedenle sanal ortamda, sadece gerçek hayatta tanıdığımız insanlarla iletişime geçmeliyiz. Yabancı adreslerden mail adresimize gelen bağlantılara kesinlikle tıklamamalıyız. Bu tür bağlantılar bilgisayara virüs bulaşmasına neden olabilir.

Bilgisayar ve interneti daha çok ders çalışmak ve araştırma yapmak için kullananlar zamanlarını çok daha iyi değerlendirmiş olurlar. Hafta içi bilgisayar ve interneti 1 -2 saatten fazla kullanmamaya dikkat edilmeli. Hafta sonları ise bu süre biraz daha uzatılabilir. Gece yatmadan önce bilgisayarın kapatmalı ve fişini çekmeliyiz.

3- Televizyon

Uzun zamandan beri hayatımızda olan televizyonda artık yüzlerce kanal var. Bu kanallardan bizim için en uygun olanları seçmeliyiz. Yeni bilgiler edinmemizi sağlayacak olan belgesel, film ve programları izlemeliyiz. Televizyonu çok yakından izlemek gözlerimizin bozulmasına neden olabilir. Uzmanlara göre televizyon en az 3 -4 metre uzaktan izlenmeli.

İnsanları bilgilendirdiği için kitap, gazete ve dergi yayınlar da iletişim araçları arasında yer almaktadır. Günlük gazete okuma alışkanlığı edinmek, ülkemizde ve dünyada neler olduğunu öğrenmemizi sağlar. Kitap okumak ise hem bilgi dağarcığımızı geliştirir hem de kültür seviyemizi arttırır.

4- İletişim Kurallarına Özen Göstermek

İnsanlarla yüz yüze iletişim kurarken dikkat ettiğimiz nezaket kurallarına telefon ve internet kullanırken de özen göstermeliyiz. Büyüklerimize ''sen'' değil ''siz'' diye hitap etmeliyiz. Yazışma dilinde de argo ifadelere yer vermemeli, bu tarz ifadeler kullanan arkadaşlarımızı uyarmalıyız.