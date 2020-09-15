7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kurban İbadeti konu anlatımı

Kurban ibadeti İslam Dininin Vacip ibadetlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. İslam dininde yerine getirilmesi gereken ibadetlerden biridir. Allah’u Teala'nın rızasını kazanmak amacıyla kurban ibadeti yapılır. Kurban ibadeti için birçok şart gerekir. Ancak ilk şart kişinin zekat verecek seviyede zenginlik düzeyinde olmasıdır.

Kurban İbadeti Önemi

Kurban ibadeti İslam dininin emirlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olan kişiler zekat verecek düzeyde iseler kurban kesmek zorundadır. Kurban bayramı günlerinden bir tanesinde kesilir. Kurbanın kesilmesi ile ilgili detaylar oldukça önemlidir.

Kurban kesimi bir ibadet olduğu için bu ibadetin en iyi şekilde yerine getirilmesi esastır. Kurban kesiminde hayvanlara eziyet verecek davranışlardan kaçınmak gerekir. Bu sebeple Kurbanı kesecek kişinin çok iyi bir kasap olmasında yarar vardır. Aynı şekilde kurbanın kesildiği alanın temizliğine dikkat etmek önemlidir. Kurban kesilirken hayvan kıbleye doğru yatırılarak kesilir. Kurban kesen kişinin kurbanı keserken ‘bismillahiallahuekber’ demesi gerekmektedir.

Kurban İslam Dini için bir ibadet görevidir. Bu sebeple kurbanlık hayvanların sağlıklı ve belli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Allahu Teala sunulan bir armağan olduğu için kurban kesiminde bu konulara dikkat etmek gerekmektedir.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? Özellikleri Ne Olmalıdır?

Kesilecek hayvanlar ve kaç kişiye kadar kesilebileceği ile ilgili detaylar önemlidir.

Koyun 1 kişi adına kesilir. En az 1 yaşında olması gerekir.

Keçi 1 kişi adına kesilir. En az 1 yaşında olması gerekmektedir.

Sığır 1- 7 kişi arasında kesilebilir. Hayvanın en az 2 yaşında olması gerekir.

Deve 1-7 kişi arasında kesilir. Hayvanın en az 5 yaşında olması gerekir.

Kurban Ne Zaman Kesilir? Kurban Çeşitleri Nelerdir?

İslam dininde Kurban Bayramı dışında da belli zamanlarda kurban kesimi yapılabilir. Buna göre Adak kurbanı, Akika kurbanı, şükür kurbanı gibi kurbanlar da bulunmaktadır.

Adak kurbanı bir iş ya da dileğin yerine getirilmesi ile kurban kesileceğini söylemesi ve bunun üzerine kurban kesilmesidir. Hayvanın etinden kesen kişi ve ailesi yiyemez tümü ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.

Akika kurbanı yeni çocuk sahibi olan anne babaların Allah'a şükretmek amacıyla kestikleri kurbandır. Akika kurbanının etinden kesen kişi ve ailesi de yiyebilir. Belli kısmı da fakirlere dağıtılmalıdır.

Şükür kurbanı güzel bir haber, eşya ya da ev alındığında Allah'a şükretmek amacıyla kesilen kurbana şükür kurbanı denir.

Hz. İsmail’in Kurban Edilmesi

Kurban kesme ile ilgili en önemli detay Hz. İsmail'in Allah-u Teala’ya kurban edilmesi için babası Hz. İbrahim tarafından kurbanlık olarak götürülmesidir. Allah-u Teala Hz. İbrahim’den oğlunu kurban etmesini istemiştir. Hz İbrahim bu konuyu Hz. İsmail açtığında ise Hz. İsmail ‘sana emrolunanı yap.’ diyerek babasına destek olmuştur.

Hz. İbrahim kendinden istenilen emri tam yerine getireceği sırada Allah-u Teala Hz. İbrahim'e Cebrail Aleyhisselam ile Cennetten bir Koç göndermiş Hz. İsmail'in yerine gönderilen bu Koç Allah-u Teâlâ'ya kurban edilmiştir. Bu sebeple kurban geleneğinin ve ibadetini dinimizde önemi çok büyüktür. Dinimizdeki önemini anlamak amacıyla her yıl Müslümanlar Kurban Bayramında kurban ibadetlerini yerine getirir. Böylece Allah'a olan şükür yerini yerine getirerek aç ve yoksul insanların doyurulmasına da destekler.