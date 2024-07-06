60 şampiyon bir araya geldi

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS kapsamındaki merkezi sınavda şampiyon olan öğrencilerin başarısını kutlamak amacıyla İstanbul Çapa Fen Lisesi’nde bir program düzenledi. Türkiye genelindeki 352 şampiyondan 77’si İstanbul’daki okullardan çıkmıştı. Bu öğrencilerden 60’ı düzenlenen programda yerini aldı.

ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAKLAR

Etkinlikte konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şunları söyledi: “Sevgili gençler, ülkemizde ulusal bir sınav yapıldı ve bu sınavda siz tüm soruları doğru yanıtladınız. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bunu devam ettirmek için sürekli olarak azim ve çalışma içinde olmanız gerekiyor. Şimdi hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Diğer yandan anne ve babalara da seslenmek istiyorum. Çocuklarımızın değeri cevap seçeneklerini doğru işaretlemeleriyle ölçülemez. Çocuklarımızın bunun çok ötesinde farklı beceri ve yetkinlikleri var. Bizim görevimiz tüm çocuklarımızın yeteneği ve ilgisi doğrusunda onları yarınlara taşımak. Ayrıca yaşadığımız 21’inci yüzyılda sadece bilgiye sahip olmak yeterli değil. Bu dijital çağda bugünü değil yarını da planlayan gençlere ihtiyacımız var. Bu noktada öğrencilerimizin büyük bir yetkinliği ve potansiyeli bulunuyor. Alacakları eğitimlerle ülkemizi geleceğe onlar taşıyacak.”

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‘ÇALIŞMA PROGRAMLARINA UYDUM’

İstanbul’daki şampiyonlar başarı sırlarını şöyle anlattı:

İlk dönem çok yoğun bir çalışma tempom yoktu ama ikinci dönem biraz daha fazla ağırlık vermeye başladım ve günde yaklaşık 200 soru çözdüm. Bu süreçte sosyal hayatımı da sürdürdüm. Hedefim ailemi gururlandıracak iyi bir sonuç elde etmekti. Şampiyon olmayı beklemiyordum. İstanbul Erkek, Galatasaray ya da Kabataş Erkek Lisesi’ne gitmeyi planlıyorum.

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Hazırlık sürecini rahat geçirdim. Sınav öncesinde de heyecanımı kontrol altında tuttum. Öğretmenlerimin verdiği çalışma programlarına uydum ve bunun karşılığını da aldım. Deneme sınavlarında da tüm soruları doğru yanıtlıyordum. Galatasaray Lisesi’ni tercih etmeyi planlıyor ve ilerde yazılımcı olmayı istiyorum.Hafta içi 180 hafta sonu ise 240 soru çözdüğüm bir süreç geçirdim. Hedefim yüksek puan almaktı ama 500’ü beklemiyordum. İstanbul Erkek Lisesi’ni hayal ederek bu süreci tamamladım, ilk tercihim de orası olacak.

‘İLERDE CUMHURBAŞKANI OLMAYI PLANLIYORUM’

Normalde binicilikle uğraşıyorum ancak sınav sürecinde buna ara verdim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bu süreçte yaptığım spora ara versem de sosyal yaşantımı sürdürdüm. Gelecekte siyasetle ilgilenmek istiyorum bu nedenle sınava hazırlanırken iyi bir okul kazanmam gerektiğinin farkındaydım. İlerde cumhurbaşkanı olmayı planlıyorum. Bu düşünce beni motive etti. Şampiyon olmak beklediğim bir şeydi, ailem de çok şaşırmadı. Amerikan Robert Lisesi’ne kaydımı yaptırdım.

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Hazırlık sürecinde hayatımdan ödün vermedim. Dersi derste öğrendim, sporu okulumda yaptım ve evde bilgisayar oyunumu oynadım. Sınavda da bu nedenle çok rahattım. Son 1 hafta ise sadece dinlenmeye vakit ayırdım. İstanbul Erkek Lisesi’ni hedefliyordum ve kazanacağımı da biliyordum. Öz güvenim hiç düşmedi.