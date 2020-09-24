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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

6 üniversiteye rektör atandı

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6 üniversiteye rektör atandı
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Resmi Gazetede yer alan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altı üniversiteye rektör atadı.

‘Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar’, Resmi Gazete'nin 25 Eylül 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre;
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Arif Özaydın,
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Şındak,
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Tolga Depci,
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Şahin,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Türkay Dereli,
Toros Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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