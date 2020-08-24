6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Nasr Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Nasr Suresinin nazil olmasıyla birlikte peygamberimizin İslam'ı tebliğ etme vazifesi sona ermiştir. Peygamberimiz bu sureden sonra Mekke - Arafat'da 124.000 kişiye karşı Veda Hutbesini okumuştur.

Nasr Suresi ve Anlamı

1- Nasr Suresi ve Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İzâ câe nasrullahi velfeth

2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ

3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

2- Nasr Suresi ve Anlamı.

Rahman ve Rahim olan adıyla

1- Allah'ın fethi ve yardımı geldiği zaman

2-İnsanları kısım kısım Allah'ın dinine - İslam'a girdiğini gördüğünde

3-Rabbini hamd - övgü ile tesbih et ve Ondan bağışlanma dile. Şüphesiz O kullarına karşı çok bağışlayıcıdır.

3-Nasr Suresi Meali:

Surenin zafer anlama gelmesi, Kuran'ın indirilmesinin ve İslam'ın tamamlanması anlamına gelir. Allah, Maide Suresinde de bizim için dini kemale erdirdiğini ve üzerimizdeki nimetini tamamladığını bildirir. Bir Müslüman için en büyük nimet de zafer de İslam'dır. Çünkü ancak İslam'ı seçen ve salih ameller işleyen için kurtuluş vardır. Allah'ın yarattığı ve sunduğu sayısız yiyeceği nimet olarak görmek için dinimizi ve kutsal kitabımızı da bu şekilde görmek gerek. 23 yıl boyunca kısım kısım inen Kuran, eksiksiz bir şekilde indirilmiştir.

Bildiği üzere Tevrat ve İncil'in üzerinde oynamalar yapılmış, birçok ayet değiştirilmiştir. Ancak Kuran'ı Kerim Allah tarafından korunmuş ve günümüze kadar tek bir harfi bile değişmeden gelmiştir. Bu da biz Müslümanlar için bir zafer olarak görülmeli. Kuran'ın korunmasında peygamberimiz Hz. Muhammed ve sahabesinin de etkisi çok büyüktür. Kuran'ın her ayeti birçok kişi tarafından ezberlenmiş ve daha sonra da mushaf haline getirilmiştir.

Sure doğrudan tüm insanlığa seslenmektedir. Hayatımızın her noktasında yüce yaratıcının yardımı bizimledir. Onun verdiği nimetler sayesinde doyar, onun korumasıyla güvende oluruz. Tüm insanlığa indirdiği Kuran-ı Kerim de yardımlarından biridir. Kutsal kitabımızı sık sık okumalı ve Allah'ı anlamalıyız. Ayetleri tekrar tekrar okumak, nasıl bir kul ve Müslüman olmamız gerektiğini bize hatırlatır. Ayetlerden birinde Kuran'ın, içinde Allah korkusu olanlara bir öğüt olsun diye indirildiği belirtilir. Bu öğüt bize Allah katından geldiği için en büyük yardım da odur.

Allah'ın yardımı ve izni olmadan dünyada tek bir yaprak bile kımıldamaz. Yarattığı kainatta her şey ona bağlıdır. Biz ise Ondan geldik ve Ona geri döneceğiz. Bunun bilincinde olmak için de Kuran'ı sık sık okumalı ve bize verdiği öğütleri hayatımızda uygulamalıyız. Surenin ikinci ayetinde insanların kısım kısım, bölük bölük Allah'ın dini olan İslam'a gireceği belirtilmektedir. Bugün dünyada 2 milyara yakın insan Müslümandır ve sayıları her geçen gün daha artmaktadır. Batılı yok edip Hakkı getiren kitapla birlikte İslam, yayılmaya ve insanların kurtuluşu olmaya devam edecektir.

Hamd kelimesinin kelime anlamı övgüdür. Allah, bizden kendisini övgü ile tesbih etmemizi ister. Tesbih etmek ise tüm eksik sıfatlardan ayrı tutarak anmak, hatırlamak, zikretmek demektir. Sadece ibadet sırasında değil günlük hayatımızın her alanında Allah'ın adını ve sıfatlarını anmalıyız. Yemek yedikten sonra şükretmeli, bir şey yapacağımız zaman ''İnşallah' demeliyiz. Çünkü her şey O isterse ve izin verirse olur. Bizden bağışlanma dilememiz de istenir. Çünkü Allah, şirk haricindeki tüm günahları affedecek kadar bağışlayıcıdır. Onun affediciliğine sığınmalı ve günahlardan sakınmalıyız.