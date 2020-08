Nasr Suresi Oku ve Dinle - Nasr Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX, 6234). Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet edilir (bk. Şevkânî, V, 602).

Nasr Suresi Türkçe okunuşu

İza cae nasrullahi velfeth. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba.

Nasr Suresi Türkçe Meali (Diyanet)

Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.

Nasr Suresi Konusu

Nasr Suresinin genel konusu, Allah'ın İslam'a ve Hazreti Peygamber'e nasip ettiği zaferlerden bahseder. Ayrıca yapılan fetihler sonrasında, insanların nasıl gurup gurup İslam'a girdiklerinden bahsedilir.

Nasr Suresi Anlamı ve Önemi

Nasr Suresi zafer kazanmak ve yardım etmek manalarına gelir. Allah'ın Hazreti Peygamber'i zaferlerle müjdelediği sure, İslam alemi için çok önemli bir yere sahiptir. Zafer müjdelenmesi ve sonrasında gelen galibiyetler ile İslam yeryüzünde yayılmaya başlamıştır. Bu bakımdan İslam tarihçileri ve alimleri Nasr Suresinin çok önemli olduğunu ifade ederler.

Nasr Suresi Kaç Ayet ve Sayfa Ne Zaman İndirilmiştir?

Nasr Suresi, Kur'an’ın 110. suresidir. Bu sure toplamda 3 ayetten oluşur ve Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisidir. 603. sayfada başlar ve aynı sayfada biter. Toplamda 3 ayetten oluşan Nas Suresi 620 yılında indirilmiştir.

Nasr Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 603. sayfasında ve 30. cüz içerisinde yer alıyor.

Nasr Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Nasr Suresinin çok sayıda fazileti bulunur. Hazreti Muhammed, Nasr Suresini her gün 3 kez okuyanın imanının muhafaza olduğunu ifade etmiştir. Nasr Suresi okuyanın şehit konumunda olduğu da ifade edilir. Nasr Suresinin faydaları arasında ise bu sureyi okuyan kişi için kalkan niteliğine geçer.

Nasr Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Nasr Suresi, abdestsiz olarak okunabilir. Alimler bu sureyi okumadan önce abdest alınmasının daha hikmetli olduğunu belirtirler. Kişinin o anki imkanları abdest almaya müsait olamazsa ve bu sure o kişinin ezberinde bulunuyorsa, Nasr Suresi abdest alınmadan okunabilir. İslam alimleri, Kur'an surelerinin mümkün olduğunca temiz bir vücut ve temiz kalple okunmasının hayırlı olacağını belirtirler.

Nasr Suresi Hikmeti ve Sırları

Nasr Suresi hikmetleri ve sırları bakımından alimler tarafından en çok bahsedilenleri içerisindedir. Hazreti Peygamber'in her gün mutlaka Nasr Suresi okuyun, demiş olması bu surenin hikmet ve sırlarının oldukça fazla olduğuna işaret eder. Alimler, kim Nasr Suresini okursa, şifa bulur, düşmanın belasından kurtulur demişlerdir.

Nasr Suresi Ne İçin Ne Zaman Neden ve Nasıl Okunur?

Bir durumda zafer kazanmak ve Allah'ın yardımına nail olmak maksadıyla okunabilir. İkindi vaktinde okunmasının makbul olduğu görüşü, İslam alimleri arasında ifadeye mazhar olmuştur. Kişi kendini korumak amacıyla Nasr Suresi okuyabilir. Bir kişinin uykusunu bozmayacak bir ses tonuyla okunmasının ölçülü olacağı alimler tarafından bahis edilmiştir.

Nasr Suresi Nasıl Ezberlenir?

Nasr Suresi Kur'an’ın en kısa sureleri arasındadır. Sureyi ezberlemek oldukça basit olduğundan, tamamını 11 kez okumak yeterli olacaktır. Bu sayıda okunduğu zaman ezberlenmez ise 21 kez daha okunması ezberlenmesi için yeterli olacaktır denilmiştir.

Nasr Suresi Ne Anlatıyor?

Nasr Suresi, Allah'ın zaferinin mutlak olduğunu, Hazreti Muhammed'in bu vasıtayla fetihleri konusunda Allah'ın yardımlarına mazhar olacağı ifade edilir. Nasr Suresi, ayrıca insanların, İslam'a nasıl gurup gurup girdiklerinden ve İslam'ın yeryüzünün muzafferi olacağı belirtilir.

Nasr Suresi Ölülere Okunur mu?

Kabir ziyaretlerinde ya da gündelik yaşantı içerisinde ölülere dua etmek maksadıyla okunabilir.

Nasr Suresi Özellikleri

110. sure olan Nasr Suresi, 3 ayetten meydana gelir. 19 kelime ve 79 harfi bulunan Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasında bulunur.

Nasr Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan tüm ayetler, şifa maksatlı olarak okunabilir. Bunlardan birisi de elbette Nasr Suresidir.

Nasr Suresi Uzun Bağışlama Duası

Her surenin bağışlama duası olduğu gibi Nasr Suresinin de bağışlama duası bulunur. Bu dua okunmadan abdest alınması hayırlı olacak denilmiştir.

'Yeri, göğü ve her şeyi yaratan Allah'ım. Sen Malik'sin. Günahkar olan biz kullarını affet. Bize nefsimizi terbiye etmemiz yolunda yardım et ey Allah'ım. Senin dinin İslam'ın yeryüzünde mutlak zafer sahibi olacağına, imanımız tamdır. Bizi kalbimizle sevmeye, ilimin ile bilgilendirmeye imkan eyle. Allah'ım sen ki her şeyden üstün, her sıfattan ötesin. Amin.'

Nasr Suresi Üzerinde Taşımak

Alimler, Nasr Suresinin belli kağıtlar üzerine yazılarak, üzerinde taşımanın sorun teşkil etmeyeceğini belirtirler. Bunun yanında taşıyan kişinin mutlaka abdestini daim etmesi, kişisel temizliğini muhafaza edebilmesi gerektiği belirtilir.

Nasr Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Nasr Suresi, alimlerin aktardıkları bilgilere göre ikindi vaktinde okunmasının daha hayırlı olacağı belirtilmiştir. Ancak mutlaka ikindi vaktinde okunmalı veya belli saatlerde okunması gerekli ifadeleri hiçbir yerde bulunmamaktadır.

Nasr Suresi, mümkün olduğu kadar ezberde olursa bile abdest alındıktan sonra okunmalıdır. Eğer o an abdest alınamıyor ve Kur'an-ı Kerim'e ulaşılamıyorsa, sure kişinin ezberinde bulunuyorsa, her yer ve zamanda okunabilir.

Nasr Suresi Tefsiri

Müfessirlere göre “Allah’ın yardımı”ndan maksat, Mekke putperestlerine veya bütün düşmanlarına karşı Allah’ın Hz. Peygamber’e yardım etmesi ve onu zafere kavuşturmasıdır; mecazen “dinin kemale ermesi, son şeklini alması” anlamında da yorumlanmıştır. “Fetih”ten maksat ise başta Râzî’nin “fetihlerin fethi” dediği Mekke’nin fethi olmak üzere Hz. Peygamber’e nasip olan bütün fetihlerdir. Fetih mecaz olarak “Hz. Peygamber’e verilen ilimler, dünya nimetleri, cennet” olarak da yorumlanmıştır (Râzî, (XXXII, 153-155; Şevkânî, V, 602-603).

Sûrede Hz. Peygamber’in şahsında genel olarak müminlere hitap edilerek Allah Teâlâ kendilerine bir nimet ve yardım lutfettiğinde O’na hamd ve şükretmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Müminler Mekke döneminde fakir ve güçsüzdü; müşriklerin kendilerine yaptıkları zulme karşılık verecek durumda değillerdi. İnsanlığı kurtuluşa çağıran Hz. Peygamber, çağrısına olumlu cevap alamadığı için üzülüyor, hatta kendi kavmi tarafından din konularında yalan söylemekle suçlanıyordu (bk. Hûd 11/12; En‘âm 6/33-35). Fakat Medine döneminde müminler güçlenerek kendilerine haksızlık eden inkârcılara karşı savaşacak duruma geldiler ve fetihler başladı. Bu durum Araplar’ın İslâm’a girmesinde büyük etken oldu. Özellikle Mekke’nin fethinden sonra Arap kabileleri savaşmaksızın İslâm’ın hâkimiyetini kabul etmiş ve akın akın İslâm’a girmişlerdir. 2. âyet bunu ifade etmektedir. 3. âyette ise daha önce müşrikler tarafından “sihirbaz, şair, kâhin, mecnûn” gibi yakışıksız sıfatlarla nitelenerek her türlü hakarete mâruz bırakılan Hz. Peygamber’e, kendisini bu durumdan kurtaran Allah’a hamd ve şükretmesi buyurulmaktadır. Mekke’den hicret ederken Sevr mağarasında gizlendiğinde yanında sadece Hz. Ebû Bekir vardı; şimdi ise binlerce sahâbî ile birlikte Mekke’yi fethetmiş, bu arada tarihin en büyük ve en yapıcı inkılâbını gerçekleştirmişti. İşte bu sebeple müminlerden yüce Allah’a hamdetmeleri, kendilerine nasip edilen zafer ve fetih nimetlerinin şükrünü yerine getirmeleri istenmektedir.

Hz. Peygamber’in günahtan korunduğu bilinmektedir (ismet). Buna rağmen ona Allah’tan af dilemesi emredildiğine göre bunun mânası ya ümmeti için, onların adına af dilemesi veya –günahtan uzak dursa bile– Allah’tan af dilemek kullukta kemalin gereği olduğu için “Allah karşısında alçak gönüllülük sergilemesi, her şeye rağmen ibadetlerini mükemmel görmeyip bu sebeple O’ndan af ve özür dilemesi”dir. Bu sûre indikten sonra Hz. Peygamber’in, “Allahım! Sana hamd eder ve seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Beni bağışla, çünkü sen tövbeleri kabul edensin!” anlamındaki duayı sık sık tekrarladığı rivayet edilmektedir (İbn Kesîr, VIII, 532-533; ayrıca bk. Fetih 48/1-3). Sahabeden bazıları bu âyetlerden Hz. Peygamber’in görevinin tamamlandığı ve artık vefatının yakın olduğu sonucunu çıkarmışlardır (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 110). Bundan dolayı sûreye “vedalaşma” anlamında “Tevdî” ismi de verilmiştir. Nitekim bu âyetler indikten sonra Hz. Peygamber’in ancak seksen gün gibi kısa bir süre yaşadığı rivayet edilmektedir (bk. Kurtubî, XX, 233).

