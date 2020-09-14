5. Sınıf Türkçe Metnin Bölümleri konu anlatımı

Bir hikayeyi veya bir konuyu düzenli şekilde yazabilmek ya da anlatabilmek için, farklı bölümlere ayırmak gerekir. Ayrıca her bölüm içerisinde hikayenin belli bir kısmı ele alınır ve aktarılır. Bu bölümler genel olarak giriş ve gelişme ile sonuç şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Metnin Bölümleri

Metinler üç ayrı bölümden oluşur. Her bir bölümü kendi içerisinde bir görevi vardır ve önemli olan 3 bölümün bir bütün haline gelmesidir. Yani bölümler birbirleri ile bağlantılı olmalıdır.

- Giriş bölümü

- Gelişme bölümü

- Sonuç bölümü

Bölümler bir hikayenin vazgeçilmez parçalarıdır. Bölümler içerisinde hikayenin değişik anlamları ele alırız ve okuyucuya ya da dinleyiciye aktarırız. Bunlar içerisinde karakterler, olaylar, gizemler ya da nasıl biteceği gibi daha birçok unsur bulunmaktadır. Şimdi bu bölümleri tek tek ele alalım ve ne gibi özellikleri olduğunu inceleyelim.

Giriş Bölümü

Bu bölüm metnin konusu ile beraber yazarın bakış açısını anlatan bölüm olarak bilinmektedir. Birçok değişik özelliği bulunur ve burada bazı unsurlar ele alınır.

- Konuya ilişkin ipuçları verir.

- Bundan dolayı, böylece, sonuç olarak, özetle ya da çünkü ve benzeri gibi ifadeler bu bölümde kullanılmaz.

- Ayrıca karakterler hakkında giriş yapılır ve tanıtılır.

Örnek:

- Bundan çok uzun yıllar önce dağlarda sevimli bir geyik ailesi yaşarmış.

- Bir tavşan komşularına sürekli olarak ne kadar hızlı olduğundan bahsedermiş. Hiç kimsenin onu geçemeyeceğini söylermiş.

Bu şekilde daha birçok farklı örnek yapılabilir. Siz de kendiniz bazı örnekler yapabilir ve giriş kısmını daha iyi anlayabilirsiniz.

Gelişme Bölümü

Genel olarak kendinden önce gelen cümlenin devamı şeklinde ele alınan bölümdür. Aynı şekilde giriş bölümünde olduğu gibi gelişme bölümünün de belli başlı bazı özellikleri bulunmaktadır.

- Yazar giriş bölümünde belirtmiş olduğu konular üzerinde tanımlamalar gerçekleştirir.

- Karşılaştırmalar ile beraber gerekirse sayısal verilerden faydalanılır.

- Bir öyküleyici hikaye ve yazının en uzun kısmıdır.

- Okuyucu bu bölümde merak ettirilir.

- Okuyacağım sonunda neler olacağına dair bu bölüm üzerinden tahminler yürütür.

Bu şekilde gelişme bölümü yazılır. Bir giriş bölümü yazdıktan sonra hikayenize uygun gelişme bölümünü yukarıdaki maddelere göre ele alabilirsiniz.

Örnek: Yukarıda verdiğimiz geyik ailesinden yola çıkarak gelişme bölümü yazalım.

- Dağın kralı olan Aslan bu geyik ailesinin mutluluğunu çok kıskanırmış. Bu sebepten dolayı onları mutsuz olması için elinden gelen her şeyi yaparmış.

Gördüğümüz gibi az önce yazdığımız giriş bölümüne ardından şimdi de geyik ailesi üzerinden gelişme bölümünü ele aldık. Ve bu hikayede bundan sonra ne olacağını merak etmeye başladık.

Sonuç Bölümü

Giriş ve Gelişme bölümünde anlatılan tüm olaylar bu bölümde sonuçlanır. Özetlemek suretiyle sonuca bağlanır ve hikayeni nasıl biteceği anlaşılır. Giriş ve gelişme bölümünde olduğu gibi sonuç bölümünün de bazı özellikleri bulunmaktadır.

- Kısaca, özetle, sonuç olarak ya da bu gibi konuyu özetleyen kelimeler veya kelime grupları sonuç bölümünde kullanılır.

Örnek: Yukarıda yazdığımız geyik ailesi hikayesinin şimdi sonuç bölümünü yazalım.

- Sonuç olarak kıskanç insanlar çevresindekileri mutsuz ederken ayrıca etrafındaki insanları da mutsuz eder.

Burada yazdığımız geyik ailesinde olduğu gibi aynı şekilde siz de farklı bir hikayeyi, giriş gelişme ve sonuç bölümü üzerinden ele alarak yazabilirsiniz.