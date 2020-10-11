4. Sınıf Matematik Matematiksel İfadeler konu anlatımı

Özellikle matematiksel ifadeler içerisinde eşitlik sembolü çok önemlidir. Eşit olma durumu ve eşit olmama durumunu göstermek için bazı ifadeler kullanırız. Aynı zamanda bu semboller arasında büyüktür ve küçüktür ifadeleri de bulunur.

Matematiksel İfadeler

Matematiksel ifadeler içerisinde eşittir en önemli semboller arasında gelmektedir. Peki, bir şeyin eşit olduğunu nasıl anlarız? Şimdi bunu öğrenmek için bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Mesela elimizde bir terazi bulunsun bu terazinin bir tarafında 2 kilo ağırlığında bir meyve olsun. Terazinin diğer tarafında ise 1,5 kilo ve yarım kilo ağırlığında ağırlıklar bulunsun. Eğer bu durumda terazi dengeli şekilde duruyor ise o zaman birbirine eşittir anlamına gelir.

2 kilo meyve = 1,5 kilo + yarım kilo ağırlık

Gördüğümüz gibi eşitliğin nasıl bir şey olduğunu bu şekilde anlayabiliriz.

Not: Eşit olma durumunu ve eşit olmama durumuna sembollerle gösteririz.

Eşit olma durumu: =

Eşit olmama durumu: =/

Yani eşit olmama durumunu ikinci sembolde çizgiyi eşittir sembolünün üzerine çizeriz. Böylece karşılıklı durumların birbirine eşit olmadığını anlarız.

Karşılıklı olarak eşit durumu bulunan matematiksel ifadeler içerisinde birinde verilmemiş olan bir değer bulunabilir. Verilmeyen değeri bulabilmek için ise her iki taraftaki eşitliği sağlamamız gerekir.

Örnek: Elimizdeki terazinin bir tarafında 2 üçgen, 1 kare ve 4 dikdörtgen şekil bulunmaktadır. Eşitliğin öbür tarafında ise 2 üçgen, 1 kare ve 3 dikdörtgen bulunur. Peki, bunlar birbirine eşit midir?

2 üçgen + 1 kare + 4 dikdörtgen =/ 2 üçgen + 1 kare + 3 dikdörtgen

Gördüğümüz gibi yukarıdaki eşitliği sağladığımız zaman sağ tarafta bir tane dikdörtgenin eksik olduğunu görüyoruz. Çünkü sol tarafta 4 tane dikdörtgen var iken, sağ tarafta ise 3 tane dikdörtgen bulunuyor. O zaman sağ tarafa bir tane dikdörtgen daha koyarsak eşitlik sağlanabilir.

2 üçgen + 1 kare + 4 dikdörtgen = 2 üçgen + 1 kare + 3 dikdörtgen + 1 dikdörtgen

Artık eşitlik sağlandı ve sonucu bu şekilde rahatlıkla yazabiliriz.

Örnek: Aynı kiloya sahip olan 2 tane çocuk tahterevallide oturmaktadır. Ancak çocuklardan birinin sırtında 5 kg ağırlığında bir çanta bulunuyor. Peki, tahterevallide çocuklar eşit midir?

Yukarıdaki işleme baktığımız zaman çocukların kilosu aynı olmasına rağmen, çocuklardan birinde 5 kg ağırlığında çanta bulunur. Yani tahterevallideki çocuklar ağırlık açısından eşit değildir. Peki, bunu eşitlemek için ne yapmamız gerekir? O zaman elinde çanta olmayan çocuğa 5 kg ağırlığında bir eşya vermemiz gerekmektedir.

Çocuk + 5 kg çanta = Çocuk + 5 kg eşya

Gördüğümüz gibi artık her iki tarafta dengeye ulaştı ve böylece eşitliği sağladık.

Büyüktür ve Küçüktür Matematiksel İfadeleri

Eşittir ifadesinden sonra aynı zamanda büyüktür ve küçüktür matematiksel ifadeleri bulunmaktadır. Bu ifadeler elimizde bulunan sayıların büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralanmasına yardımcı olur.

Büyüktür işareti: >

Küçüktür işareti: r />

Gördüğümüz gibi hem büyüktür hem de küçüktür işaretlerinin yukarıdaki gibi eli alabilir ve kullanabiliriz. Bu konuda bir örnek yapalım.

Örnek: 36, 42, 17, 85, 54

Şimdi bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

17 > 36 > 42 > 54 > 85

İşte bu şekilde hem büyüktür hem de küçüktür işaretlerini kullanarak, kolay şekilde matematiksel ifadeler üzerinden rakamları gösterebiliriz.