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33 Yıl döngüsü nedir ve gerçek mi? Astroloji güneşin 33 yıllık döngüleri

#Eğitim#Araştırma#33 Yıl Döngüsü Nedir
33 Yıl döngüsü nedir ve gerçek mi Astroloji güneşin 33 yıllık döngüleri

Güneş, her 33 yılda bir aynı saatte aynı yere geliyor. Yani doğduğumuz gün Güneş'in olduğu yer, 33 yıl sonra yine aynı noktaya geliyor. Bu da doğum haritalarındaki hayata geliş amacımızı sembolize eden Ay Düğümlerimizi önemli ölçüde tetikliyor. Güneş'in 33 yıllık döngülerinin astrolojik olarak ne anlama geldiği ise sürekli araştırılıyor. 33 yıl döngüsü nedir ve gerçek mi sizler için derledik.

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Astrolojinin oluşmasında önemli bir rol oynayan Güneş, yaklaşık 33 yıl sonra (32,5 -33) aynı saatte yine aynı noktaya geliyor. Her 33 yılda bir güneş hep yine aynı konuma geliyor.

 33 Yıl Döngüsü Nedir ve Gerçek mi?

 Geçen 33 yıllık zaman içinde Güneş farklı saatlerde, ev ve dakikalarda yine aynı dakika ve dereceye geliyor ama doğduğumuz andaki pozisyonuna ise, tam 33 yıl sonra geliyor. Güneş aynı pozisyona geldiği zaman doğum haritalarındaki karmanın en önemli işaretleri, hayata geliş amaçlarını, tekamülü sembolize eden yani “Ay Düğümlerimiz” tetikleniyor. Ay Düğümlerimiz tetiklendiği anda da hayatımızın akışında çok ciddi bir testten geçiliyor. Bunun sonucunda da çok önemli bir gündem oluşmaya başlıyor.

 Ay Düğümlerinizin hangi burçlarda olduğuna göre de bu sınavlar değişebiliyor. Bu nedenle de 32,5 - 33 yaşın çok önemli bir yaş olduğu biliniyor. Bu yaşta aldığımız kararlar, başımıza gelen olaylar, uğraştığımız konular, olaylara karşı verdiğimiz tepkiler tekamüle ulaşma yolunda çok önemli bir dönüm noktası oluyor. Daha da önemlisi de bu zamanda çok önemli dersler çıkartıyoruz.

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 33 yıl Döngüsü, “Dark” filminde konu alınmış ve işlenmiştir. 33 yıllık döngü içinde yaşananları konu olan bu film, çok dikkat çekiyor. Astrolojide de çok önemli olan 33 yıl Döngüsü, her 33 yılda bir güneşin yine aynı konumuna gelmesidir.

 Evrende 33 Sayısı ve Döngüsü

 Eski Mısırlılar, “evrende son yoktur, dolayısı ile başlangıç da yoktur. Bu nedenle ebediyet bir dairedir.” düşüncesi ile hareket ediyor. Başlangıç be bitişin bir sonu olmadığı için labirente benzeyen hayatlar yaşıyoruz. Evrenin ve zamanın sonsuz döngüsünde Nietzche’nin Bengi Dönüş teorisi ve bunun 33 sayısı ile olan bağlantısı dikkat çekiyor. Hayatın Anlamı ve süresiz tekrar gibi kavramlar zamanı ve yaşamı sorgulayanlar için de bir dayanak oluyor. Bu kavrama göre ise, hayat sonsuza kadar baştan sona kadar hiçbir değişikliğe uğramadan tekrarlar. Sonsuzluğun içinde olmasına rağmen belirli ve sınırlı olaylar içinde bir bütün olmaya devam eder. Bengi dönüşe göre de dün, bugün, yarın diye kavramlar yoktur. İnsanlar ise, aslında neyin ne zaman olduğunu ve nasıl olduğunu bilmeyen varlıklardır. Bilinen tek bir zaman dilimi var ise o da 33 yıl ve 33 sayısıdır. İçinde bulunduğumuz evren kendini 33 yılda bir yeniler. Her 33 yılda bir ayın döngüsü güneşin döngüsü ile denkleşir.

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 Kutsal kitaplarda ve semavi dinlerde 33 sayısı sıkça yer alır. Bu nedenle 33 sayısının yeri çok ayrıdır. Örneğin, şeytan 33 yaşında isyan etmiştir, Hz. İsa 33 mucize gerçekleştirmiştir ve aynı zamanda 33 yaşında miladi takvimin 33’ün nisan ayında çarmıha gerilmiştir. Bu nedenle de dinimizde 33 sayısının çok ayrı bir yeri vardır. Nietzche 33 sayısının yıl olarak tekrarını Bengi döngüsü ile özdeşleştirerek evrendeki düzenin 33 yılda bir tekrarladığını savunur. Aynı zamanda 33 yılda bir yaşanan olayların yeniden tekrarlandığını iddia eder. Yani bu durum da başka bir evrende başka bir bedende ama aynı ruh ile var olabileceğimiz anlamına gelir.

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