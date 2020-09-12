3. Sınıf Hayat Bilgisi Yardım İsteyelim konu anlatımı

Evimizde ya da okulumuzda ve dışarıda farklı yerlerde kazalar olabilir. Bu kazaları biz yaşayabiliriz ya da çevremizdeki bazı insanlar yaşayabilir. Böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Öncelikle yardım istemeyi her zaman ilk sıraya almalıyız. Peki kimlerden yardım isteyeceğiz? Gelin şimdi bunlara bakalım.

Yardım İsteyelim

Dikkatsiz olduğumuz zamanlarda veya kurallara uymadığımız zaman başımıza kazalar gelebilir. Ayrıca bir işi yaparken çok acele ettiğimiz zamanlarda da bunlar olabilir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kaldığımız zaman yardım istememiz gereken bazı yerler bulunmaktadır.

- Okulda öğretmenlerimizden yardım istemeliyiz.

- Evde anne ve babamız ile beraber büyüklerimizden yardım almalıyız.

- Dışarıda ise mutlaka acil numaraları aramalı ve yardım çağırmalıyız.

Okulda yardım istemek: Okulda koşarken düşebilir ya da çarpışabiliriz. Böyle zamanlarda bir yerimiz kesilebilir ya da başka kötü şeyler olabilir. Böyle durumlarda mutlaka sınıf öğretmenimize ya da nöbetçi öğretmeni haber vermeliyiz. Onlardan yardım isteyerek gerekeni yapmalarına fırsat vermeliyiz.

Evde yardım istemek: Evlerimizde de istenmeyen kazalar olabilir. Yaralanmalar, hastalık nedeniyle ateşlenme ya da yangın yaşanabilir. Böyle durumlarda eğer evimizde büyüklerimiz varsa hemen onlardan yardım istemeliyiz. Eğer evde büyüklerimiz yok ise o zaman hemen acil numaraları aramalıyız. Evimizde yangın çıkmış ise o zaman ilk olarak dışarı çıkmalı ve güvenli bir yere geçerek telefon üzerinden acil yardım istemeliyiz.

Dışarıda yardım istemek: Dışarıda dolaşırken ya da parkta oynarken kendimizin ya da başka birinin başına bir kaza gelebilir. Böyle durumlarda kazaya uğramış olan kişiye kesinlikle dokunmamalıyız ve onu hareket ettirmemeliyiz. Yapmamız gereken hemen telefon ile doğru acil numarayı aramaktır.

Yukarıda saydığımız gibi hangi koşullar olursa olsun ve nerede olursak olalım, mutlaka yardım almalıyız. Ancak bundan önce her zaman meydana gelebilecek olası kazalar ve kötü olaylar karşısında, sakin ve telaşsız olmalıyız. Böylece ne yapmamız gerektiğini daha iyi düşünebilir ve kimden yardım alabileceğimizi bilebiliriz.

Kazalar veya kötü olaylar söz konusu olduğu zaman arayabileceğimiz bazı acil numaralar bulunmaktadır.

- Polis imdat (155)

- Jandarma (156)

- İtfaiye (110)

- Acil servis (155)

Bunların dışında ayrıca anne ve babalarımız ile beraber yardım alabileceğimiz başka büyüklerimizi de telefonla arayabiliriz. Böylece bulunduğumuz yerden yardım isteyebilir ve kötü durumlardan kurtulabiliriz.

Not: Yaşanabilecek kazalar için kesinlikle kendimiz hareket etmemeliyiz. Bu işi uzmanlara ve büyüklere bırakmalıyız. Onlar ne yapılması gerektiğini iyi bilir. Böylece başımıza gelebilecek istenmeyen kötü olaylar karşısında, durum çok daha büyümeden bundan kurtulabiliriz.

Yardım istemek hem kendi hayatımızı kurtarabilir hem de pek çok insanın hayatını kurtarabilir. O yüzden çok geç olmadan her nerede bulunuyorsak buna göre yardım istememiz gerekir. Okulda ilk olarak yardım isteyeceğimiz kişiler öğretmenlerimizdir. Evde ise büyüklerimizden yardım isteriz. Dışarıda olduğumuz zaman ise gerekli olan acil numarayı arayabilir ve onlardan yardım alabiliriz.

Yaralanmalar ya da bir yerimizi kesilmesi ve bu gibi değişik kötü olaylar karşısında, acil durumlar ile karşılaştığımız zaman büyüklerimizden yardım almamız çok önemlidir. Onları hemen haberdar etmeliyiz. Ayrıca nerede olursak olalım bu verdiğimiz kurallara çok dikkat etmeli ve yardım almaktan çekinmemeliyiz. Bu başkasının hayatı ve kendi hayatınız için çok önemlidir.