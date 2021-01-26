2021-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13-19 Ocak tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre, kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli EKPSS adaylarımız, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklandı. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS” dedi.

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