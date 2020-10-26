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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

2020-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

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2020-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 2-9 Ekim’de tercih yapan adaylardan, 2020-YKS sonuçlarına göre milli sporcu yerleştirme işlemlerinin tamamladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2-9 Ekim  tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.

BAŞVURULAR 4 KASIM’A KADAR
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.

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