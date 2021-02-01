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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

2020-TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

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2020-TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM, TUS ek tercihlerini 15-21 Ocak tarihleri arasında almıştı. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları, ÖSŞM tarafından açıklandı. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

15-21 Ocak tarihleri arasında 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercihlerini alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

2020-TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

2020-TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

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