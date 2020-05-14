2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihleri güncellendi.. İşte ÖSYM'nin duyurduğu yeni tarihler

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi.



Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.



50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.



Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda e-YDS tarihlerinin güncellendiği ve değişiklik yapılan tarihler açıklandı. Haziran ayında yapılacak sınavların tarihleri değişti. İşte ÖSYM'den gelen açıklama

2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) Tarihlerinin Güncellenmesi; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; - 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavının 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde, - 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

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