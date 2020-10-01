2020 DGS tercihleri son gün ne zaman, hangi gün bitiyor? DGS tercih sonuçları için tarih detayı!
DGS tercih sonuçları, lisans programlarına yerleşmeyi bekleyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından devam eden DGS yerleştirme işlemleri verilen süreye kadar AİS ekranı aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. Üniversitelerdeki DGS kontenjanlara yerleşecek olan adaylar, sonrasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Gözler şimdi DGS son tercih tarihinde. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, DGS tercihlerinde son gün ve DGS yerleştirme sonuçları için beklenen tarih...
DGS tercihleri ne zaman bitecek ve DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. ÖSYM'nin gerçekleştireceği değerlendirmeye, belirlenen tarih aralığında yapacakları tercihlerle dahil olabilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorguluyor. İşte, DGS tercihlerinin biteceği tarih ve o konu hakkında bazı bilgiler.
25 Eylül tarihinde başlayan DGS tercihleri, 2 Ekim tarihinde sona erecek. Bu tarih aralığında gerçekleşecek olan tercihlerin ardından sonuçlar için değerlendirmeler başlayacak.
ÖSYM'nin sonuçları 15 gün içerisinde derlediği göz önünde bulundurulursa, DGS tercih sonuçlarının en geç 19 Ekim tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
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