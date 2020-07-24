2020 AÖL sınav giriş belgesi aol.meb.gov.tr sorgulama: AÖL giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları 2019 2020 sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu hafta sonu düzenlenecek olan AÖL sınavlarında, Sınav Giriş Belgeleri MEB'in “//aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinden erişime açıldı. Öğrenciler online sistem üzerinden AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabilecekler.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise sınavına kısa bir süre kala AÖL 2. dönem sonu sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler online sistem üzerinden AÖL sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabiliyor. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgeleri “//aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.