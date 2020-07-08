2. Sınıf İngilizce 10. Ünite Animals (Hayvanlar) konu anlatımı
Bu konu içerisinde tanıdığımız ve çevremizde gördüğümüz hayvanları inceleyeceğiz. Onların özelliklerine bakacağız ve özelliklerine göre cümleler kuracağız. İngilizce nasıl yazıldıklarına bakarak konu hakkında bilgiler öğreneceğiz. İşte 2. sınıf İngilizce 10. ünite animals (hayvanlar) konu anlatımı.
Evimizde beslediğimiz evcil hayvanlar ile beraber ayrıca çiftlikte yaşayan ve sokakta gördüğümüz birçok farklı hayvan bulunmaktadır. Aynı zamanda yabani ortamlarda ve ormanlarda yaşayan hayvanlar da bulunur. Şimdi gelin bu hayvanların isimlerine bakalım ve İngilizce karşılıklarını öğrenelim.
2. Sınıf İngilizce 10. Ünite Animals (Hayvanlar) Konu Anlatımı
Etrafımızda gördüğümüz birbirinden sevimli hayvanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda daha önce hiç görmediğiniz pek çok hayvan da bulunur. Peki, bu hayvanlar nelerdir ve İngilizce karşılıkları nedir?
Dog: Köpek
Cat: Kedi
Chicken: Tavuk
Duck: Ördek
Elephant: Fil
Sheep: Koyun
Hippo: Hipopotam
Giraffe: Zürafa
Goat: Keçi
Cow: İnek
Zebra: zebra
Monkey: Maymun
Rabbit: Tavşan
Horse: At
Donkey: Eşek
Tiger: Kaplan
Lion: Aslan
Bird: Kuş
Snake: Yılan
Bu gibi daha birçok farklı hayvan bulunmaktadır. Ancak şu an biz genel olarak bu hayvanları öğrenmeliyiz. Ormanda yaşayan, evimizde beslediğimiz ya da sokakta gördüğümüz birçok farklı hayvanlar yukarıda yer alıyor. Şimdi bu hayvanlarla ilgili bazı örnek cümleler yazalım.
That is a Elephant. (O (şu) bir fil.)
That is a monkey. (O (şu) bir maymun.)
That is a lion. (O (şu) bir aslan.)
That is a cat. (O (şu) bir kedi.)
That is a dog. (O (şu) bir köpek)
Yukarıda gördüğümüz cümleler tekil cümleler olarak bilinmektedir. Yani sadece tek bir hayvanı işaret etmekteyiz. Şimdi gelin bu hayvanları çoğul şekilde ele alalım ve bu konuda cümleler kuralım.
Those are lions (Onlar (şunlar) aslandır.)
Those are cats (Onlar (şunlar) kedidir.)
Those are dogs (Onlar (şunlar) köpektir.)
Burada görmüş olduğunuz gibi çoğul olarak cümleleri ele aldık. Bu sefer bazı hayvanların özelliklerine bakalım ve buna göre cümle kuralım. Bunun için yapabilme ve edebilme anlamına gelen, ‘can’ fiilini kullanacağız.
A dog can run. (Köpek koşabilir.)
A bird can fly. (Kuş uçabilir.)
A horse can run. (At koşabilir.)
A fish can swim. (Balık yüzebilir.)
Gördüğümüz gibi bu şekilde birçok farklı cümle kurabiliriz. Siz de yukarıda verilen farklı hayvan türlerinin isimlerini alabilir ve cümleler kurabilirsiniz. Böylece hem hayvanların özelliklerini ortaya çıkarabilir hem de bu hayvanların İngilizce anlamlarını daha iyi anlayabilirsiniz.
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