Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

1605 öğrenciye 100’er lira destek

#Öğrenci#Destek#Eğitim-Öğretim
1605 öğrenciye 100’er lira destek

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın, 1605 öğrenciye 100’er lira destekte bulunduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Vali Hakan Yusuf Güner’in talimatıyla öğrencilere yönelik eğitim yardımları tüm hızıyla sürüyor. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 2’nci döneminde toplam 1605 öğrenciye kişi başı 100 TL olmak üzere 160 bin 500 TL maddi yardım yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, eğitim-öğretim gören öğrencilerin okul araç-gereç ve okul kıyafeti gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve eğitimde maddi sıkıntının yaşanmaması için eğitim yardımlarının devam edeceği söylendi.

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğrenci#Destek#Eğitim-Öğretim

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler