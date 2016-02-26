1605 öğrenciye 100’er lira destek

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Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Vali Hakan Yusuf Güner’in talimatıyla öğrencilere yönelik eğitim yardımları tüm hızıyla sürüyor. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 2’nci döneminde toplam 1605 öğrenciye kişi başı 100 TL olmak üzere 160 bin 500 TL maddi yardım yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, eğitim-öğretim gören öğrencilerin okul araç-gereç ve okul kıyafeti gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve eğitimde maddi sıkıntının yaşanmaması için eğitim yardımlarının devam edeceği söylendi.