"16 bin servis aracı sorunsuz iş başı yaptı" 

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Recep Kaya, İstanbul'da geçen yıl 15 bin olan okul servis aracı sayısının bu yıl bin civarında artarak 16 bin seviyesine ulaştığını belirtti. Her yıl servis sayısının 500 ila 1000 arasında arttığını söyleyen Kaya, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Okul sayısı her sene artıyor. Bunun dışında İstanbul'da bazı okullarda sabahçı, öğlenci uygulaması var. Saat 09.00-14.30 ve 15.00'te tekrar eden servisler nedeniyle de araç sayısı artmak zorunda. Ayrıca eskiden üst üsteydi, kapasitenin çok üstünde çocuk sığdırılıyordu. Ama şimdi veli bilinçlendi. 'Ben paramı veriyorum, çocuğum oturtarak emniyetli şekilde gidecek' diyor. Şimdi artık tüm öğrenciler oturarak emniyetli şekilde seyahat ediyor. Tabii bu durum da otomatik olarak araç sayısını artırıyor. Okulların açıldığı ilk gün 16 bin servis taşıtı iş başı yaptı. Araçlar ve donanımlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık."

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Kaya, sorun yaşamadıklarını belirttiği servis taşıtında olması gereken asgari standartları ise şöyle sıraladı:

"Bir kere öğrencinin 12 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Servis aracı 2011 modelin üstündeyse dış kameraları bulunmalı. Arkayı, önü ve yanı gösteren kameraları olmalı. 'Dur' levhası ve arkasında 'Okul Taşıtı' yazısı şart. Ayrıca kapısının otomatik olarak şoför tarafından açılması gerek. 16 artı 1, 9 artı 1 ya da 27 artı 1'e kadar okul taşıtı yapan servis araçlarımız var ve çocuklarımız mutlaka oturarak seyahat ediyor, hostes indirip, bindiriyor. İlkokullarda hostes mecburi."

"Servis ücretleriyle ilgili şikayet almadık"

Kaya, servis ücretlerinde devlet okullarıyla ilgili şikayet almadıklarını belirterek, kimsenin belediyenin açıkladığı liste fiyatının üzerine çıkamayacağını söyledi.

Kendilerine özel okullardan şikayet geldiğini anlatan Kaya, "Özel iş parası, bilmem ne parası adı altında velilerden fazla para alıyorlar. Veliler bizi arıyor. Biz kurumuz ama bizim cezalandırma yetkimiz yok, uygulama yapamıyoruz. Bunu yapan şirketler, onlar da ticaret odasına bağlı. Yaptırımımız olmadığı için veliyi okul idaresine ya da 153 Beyaz Masa'ya yönlendiriyoruz. Çünkü bunlara çalışma izni veren belediye. Çalışma izni iptalini de belediye yapar doğal olarak" diye konuştu.

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Velilerin çocuklarını teslim ettikleri servisçilerle sürekli diyalog halinde olmaları tavsiyesinde bulunan Kaya, "Geçen yıl ki servis, bu sene değişiyorsa bunun sebebini araştırın. Şoför servis ücretinin çok cüzi bir kısmını alır, kalanı şirkete gider. Bazı şirketler işin ehli olmayan insanları çalıştırabiliyorlar. İşte buna dikkat edilmeli. Kaç senedir bu işi yapıyorlar buna bakılmalı" dedi.

Recep Kaya, odalarına yalnızca araç sahiplerinin kayıtlı olduğunu, şoförlere müdahale edemediklerini ancak yine de bir sorun olduğunda çözüm için çabaladıklarını anlattı.

"Emniyetten Allah razı olsun"

Kaya, okulların açıldığı ilk gün ehliyetsiz bir servis aracı şoförünün bir felakete yol açmadan polis tarafından yakalandığını hatırlattı.

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Bunun memnuniyet verici olduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Ehliyetsiz sürücü polisin uygulamasına takılmış. Emniyetten Allah razı olsun, daha ileri bir evreye ulaşamadan, bir felakete yol açmadan bulmuşlar, iyi olmuş. Bizim göremediğimizi emniyet bulmuş. Biz zaten böyle kişilerin servisçilik yapması taraftarı değiliz. 16 bin kişinin içinde evet yaşanmaması gerekiyor ama bir kişiyle ilgili böyle bir sıkıntı yaşanmış. Bulunmasından biz çok memnunuz. Kaza, kurallara dikkat, yeterlilik anlamında ticari araçlar içinde en iyi biziz. İnşallah bir daha yaşanmaz."

Kaya, okullar açılmadan önce servis aracı şoförlerinin belgelerinin bağlı olduğu okulundaki sorumluları tarafından istenmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Okul sorumlularının işi sıkı tutup denetimi elden bırakmamaları gerekir. Bu kişinin ehliyetine muhtemelen daha önce el konulmuş, bunun iyi sorgulanması lazımdı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı servis aracı polis tarafından trafikten men edildi. Polisin el koyduğu aracı sahibi çıkarır, uygun bir şoföre verir. İlerleyen günlerde daha aksi bir şey yaşanmamasını diliyoruz."