150’inci yıl Anıtkabir’de kutlandı

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İstanbul’da, 1868’de, şehirdeki Almanca konuşan topluluğa hizmet verme amacıyla kurulan ve 150’nci yılını kutlayan İstanbul Alman Lisesi, 75 kişilik bir ekiple Ankara’ya gitti. Ziyaret kapsamında, İstanbul Alman Lisesi idare Derneği Başkanı Matthias Köhle ve İstanbul Alman Lisesi Türk Müdürü Didem Veyisoğlu ile öğretmenler, öğrenciler ve mezunlar, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edip mozoleye çelenk bıraktılar, ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladılar.

Sözlerine, “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e…” diyerek başlayan, İstanbul Alman Lisesi idare Derneği Başkanı Matthias Köhle, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı:

“Bugün burada, 1868 yılında kurulan, İstanbul Alman Lisesi’nin 150’nci kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere bulunuyoruz. Kutlama törenimize Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret ederek başlamak, onun değerlerinin ve ideallerinin savunucusu olan İstanbul Alman Lisesi’nin her ferdi için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. İstanbul Alman Lisesi, 150 yıldan beri köklü bir eğitim kurumu olarak bu geleneğini yıllar boyunca kalitesinden ödün vermeden devam ettiriyor, her yıl Atatürk ilke ve inkılaplarına yakışır bireyler mezun ederek geleneğini sürdürüyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümüne çok az bir süre kalmışken bilinmesi gerekir ki, okulumuz ancak Cumhuriyet’in ilanından sonra en büyük atılımlarını ve gelişmelerini gerçekleştirmiştir. İstanbul Alman Lisesi, Atatürk ilke ve inkılapları ve Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sahip olabildiği etik değerleri, demokrasi fikri ve çağdaş eğitim anlayışıyla eğitim hayatına devam ediyor. Bugün, İstanbul Alman Lisesi İdare Derneği’nin ve Yönetim Kurulu’nun üyeleri, okulun değerli idarecileri, değerli mezunları ve öğrencileri ile birlikte senin, sevgili Ata’mızın huzuruna çıkmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Çağdaş bir ülke ve barış içinde yaşamamızı sağlayan, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene!”

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İstanbul Alman Lisesi ekibi, Anıtkabir’in ardından sırasıyla Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1. Meclis Binası ve 2. Meclis Binası’na ziyaret gerçekleştirdi.