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15 ilde 8 bin 267 kız çocuğu eğitime kazandırıldı

#Osman Nuri Gülay#Eğitim#MEB
15 ilde 8 bin 267 kız çocuğu eğitime kazandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Doğu ve Güneydoğu’daki 15 ilde yürütülen Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi kapsamında, aileleri tarafından okula gönderilmeyen 8 bin 267 kız öğrencinin eğitime devam etmelerinin sağlandığını açıkladı.

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Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi’ kapanış toplantısı, Gaziantep’te düzenlendi. Toplantıya; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’ndan Onur Açıkgöz, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ve protokol üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Osman Nuri Gülay, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 15 ilde yürütülen proje kapsamında 8 bin 267 kız öğrencinin okula devamının sağlandığını söyledi. Gülay, proje kapsamında 64 bin 500 aileye ulaşıldığını ve 31 bin 500 kişinin eğitildiğini ifade etti. 9 bin 424 ailenin evinde ikna edilerek kız öğrencilerin okula devamının sağlandığını anlatan Gülay şöyle konuştu:

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"Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile birlikte özellikle kız çocuklarının okula devam oranlarının artırılması projesinin bugün sonuna geldik. Projeyi iki bölgede özellikle kız çocuklarının okula gitme oranının düşük olduğu 15 ilde yaptık. Bu projeden sağlanan gelirle birlikte bize destek sağlayabilecek tüm paydaşlarımızla öğretmenlerimize eğitimler verdik. Eğitimin odağında olan öğretmenlerimizi yetiştirmekle işe başladık. Biz bunları evlatlarımız için yaptık. Biz biliyoruz ki her şey eğitimle başlar. Nesillerimizi yetiştirecek kız çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önem arz ediyor."

Toplantı, proje ile eğitime kazandırılan bazı öğrencilerin başarı öykülerinin anlatımı ile sona erdi.

 

 

 

 

 

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#Osman Nuri Gülay#Eğitim#MEB

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