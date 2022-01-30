15 bin öğretmen bugün atanacak

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2021 Eylül ayında 15 bin öğretmen atanacağının duyurulmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti.

7 BİN 500 ÖĞRETMEN İSTANBUL’A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500’ünün atamasının İstanbul’a yapılmasına karar verildi.

SONUÇLAR E-DEVLET EKRANINDA

Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligatlar yapılacak. E-posta adresinin hatalı ya da eksik olması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu tutulacak.