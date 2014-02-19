14 okula zenginleştirilmiş eğitim sınıfı

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Şehit Öğretmen Ali Bulut ve İhsan Karadeniz İlköğretim Okulu’nda oluşturulan zenginleştirilmiş eğitim sınıfları hizmete açıldı. Proje ile ilgili bilgi veren Of Kaymakamı Eren Arslan, şöyle dedi:

“İlk olarak 14 okulumuzda bu sınıfları oluşturmayı planlıyoruz. Hayırseverlerimizin desteği ile iki sınıfı oluşturduk. Diğerleri için de görüşmeler sürüyor. Çocuklarımızın teknolojiye uyumlu, eğitimde farklı metotları kullanabilen, düşünce yeteneklerini geliştirebilen, sağlıklı birey olarak yetişmesini istiyoruz. Aldığımız ilk sonuçlar çok olumlu.

Eğitim, bu ülkenin en önemli sorunu. UNDP’nin dünyadaki gelişmişlik endeksine göre ülkemizde ortalama eğitim süresi 6.5 yıl. Bu, gelişmiş ülkelere göre düşük bir oran. Ülke olarak bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Eğitim süremizi ve kalitemizi arttırdığımızda bunları aşacağız.”

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Hayırsever iş adamı İbrahim Taşdemir’i temsilen törende bulunan Ahmet Can Çevik ise yaptığı açıklamada, “Böyle bir çalışmada katkımız olduğu için mutluyuz” dedi.

Açılışa, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz de katıldı.