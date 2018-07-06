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13 yeni fakülte kuruldu, 4 yüksekokul kapatıldı

#Üniversite#Bakanlar Kurulu#Resmi Gazete
13 yeni fakülte kuruldu, 4 yüksekokul kapatıldı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

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Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

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KAPATILAN YÜKSEKOKULLAR
Söz konusu kararla Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu ile Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

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#Üniversite#Bakanlar Kurulu#Resmi Gazete

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